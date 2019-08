I fuochi d’artificio saranno dedicati al piccolo Alessandro. Lutto cittadino per i funerali

FOLLONICA – Un grave lutto ha colpito tutta la comunità follonichese che si stringe intorno alla famiglia del piccolo Alessandro che ci ha lasciati oggi. «I fuochi d’artificio previsti per questa sera – afferma il sindaco Andrea Benini – saranno dedicati ad Alessandro che tanto li amava, secondo la volontà espressa dalla sua mamma e dalla sua famiglia».

Il sindaco Andrea Benini proclamerà il lutto cittadino per il giorno dell’ultimo saluto al piccolo Alessandro. «I nostri cuori, il nostro affetto e i nostri pensieri sono tutti per la famiglia Mazzini e Liberti e per gli amici di Alessandro che hanno subito questa grave perdita».