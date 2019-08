Alessandro non ce l’ha fatta: è morto il bambino ferito a Follonica

FOLLONICA – E’ morto Alessandro Mazzini, il bimbo di 8 anni che in seguito a un incidente domestico, accaduto mercoledì scorso in un’abitazione del centro, era stato trasferito al Meyer di Firenze. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, tanto che era ricoverato in prognosi riservata. Oggi è arrivata la triste conferma che il piccolo non ce l’ha fatta.

E’ sconvolta l’intera comunità della città del Golfo dove il bimbo viveva. La società Follonica Hockey ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio nei confronti della famiglia del piccolo Alessandro.