A Gavorrano ripartono i corsi: ecco come iscriversi nella nuova stagione

GAVORRANO – Tutto pronto per la nuova stagione sportiva dell’Asd pattinaggio artistico di Gavorrano che apre le iscrizioni per grandi e piccini ai corsi di pattinaggio su rotelle.

«Siamo lieti – scrive la società in un nota – di comunicare che sono aperte le iscrizioni per i corsi di pattinaggio artistico anno 2019/2020. I corsi saranno tenuti da insegnanti qualificati e tesserati Fisr e durante la stagione non mancheranno stage e lezioni con insegnanti di taratura internazionale».

«I corsi – prosegue la società – sono aperti a bambini a partire dai quattro anni. Saranno effettuati corsi per pre-agonisti e agonisti di libero, obbligatori e di gruppo, in più per i bimbi più piccoli verranno organizzati dei corsi ad hoc per chi muove i primi passi sulle rotelle».

Per qualsiasi informazione si può telefonare al numero 338-8734987 oppure rivolgersi direttamente alla pista polivalente di Bagno di Gavorrano, aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.