Una lettrice: «Le uscite dal parcheggio non funzionano» Sistema: «Colpa dei vandali»

GROSSETO – Una serie infinita di atti vandalici che hanno preso di mira il parcheggio di piazza Nassirija a Grosseto, conosciuto anche come il parcheggio Amiata. Una situazione che purtroppo va avanti da tempo e che sta creando disagi tra i cittadini, oltre che la spesa di tanti soldi pubblici.

«Da circa una settimana non si può accedere al parcheggio a pagamento sotto la piazza, né utilizzando l’ascensore e, da oltre un mese, durante le ore notturne e nei festivi, neppure utilizzando il parcheggio pedonale» afferma una lettrice.

«L’unica possibilità per accedere è suonare il campanello, risponde un operatore che provvede ad aprire il cancello della rampa di uscita dei veicoli. Se il cliente è abbastanza veloce riesce ad arrivare prima che il cancello si richiuda altrimenti è opportuno che chieda all’operatore di aspettare qualche minuto ad aprire il cancello – prosegue la lettrice che prosegue – cosa aspetta Sistema parcheggi a ripristinare l’accessibilità prevista attraverso ascensore e passaggio pedonale?».

«Comprendiamo i disagi degli utenti – afferma Alberto Paolini, direttore di Sistema – purtroppo alcuni vandali hanno devastato letteralmente, in contemporanea, sia la tastierina in cui si digita la targa e che serve per uscire, che l’ascensore. Tra l’altro avevamo appena riparato l’ascensore e la scorsa notte hanno di nuovo messo fuori uso le porte esterne. Questa mattina una signora era entrata e arrivata al piano non è riuscita ad uscire perché le porte non si aprivano. Stiamo cercando di ripristinare il servizio il prima possibile».