Un albergo nell’area del vivaio il Terzo: ecco cosa prevede la variante urbanistica

ROSELLE – Un struttura ricettiva a Roselle. È quanto nascerà nell’area vivaistica del Terzo. L’amministrazione comunale ha infatti avviato il procedimento di formazione della Variante al regolamento urbanistico per la riconferma dell’intervento turistico ricettivo in località Il Terzo (delibera di Giunta 281/2019). Il Regolamento urbanistico prevedeva per l’area il cambio di destinazione e la realizzazione di una struttura alberghiera. «L’intervento – afferma la nota del Comune – potrà attuarsi tramite un Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riperimetrazione dell’area d’intervento senza un significativo incremento della superficie complessiva».

Il Comune di Grosseto parla di un «intervento turistico ricettivo qualificante rispetto alle aree agricole circostanti e di alta qualità sotto il profilo delle prestazioni, che sia in linea con il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l’utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione e il riciclaggio dei materiali».

Il Regolamento urbanistico, come si legge nella delibera a questo LINK, prevedeva, per quest’area, “attraverso la presentazione di un piano di recupero, il cambio di destinazione dei volumi esistenti, assoggettati a vincolo monumentale, per la realizzazione di una struttura alberghiera, ammettendone la demolizione, ricostruzione e traslazione nel rispetto del limite di 6000 mq di S.u.l. massima da realizzarsi su tre aree posizionate in lotti distanti tra loro e difficilmente collegabili senza mezzi di trasporto”.

Tutti gli atti relativi al procedimento sono consultabili: il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17, negli uffici comunali del servizio Pianificazione urbanistica, in piazza Lamarmora 1; sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.grosseto.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del Territorio” al seguente link: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4029 (“Elenco dei procedimenti in formato tabellare”). Allo stesso link è consultabile la

documentazione relativa alla “Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi”.