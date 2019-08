Tutto pronto per il 78esimo Palio Marinaro dell’Argentario: ecco il programma completo

PORTO SANTO STEFANO – Un intero paese in festa, Porto Santo Stefano, per il 78esimo Palio Marinaro dell’Argentario. Entra nel vivo la manifestazione storica più popolare dell’Argentario, che come ogni anno riempie il giorno di Ferragosto.

Il programma

Mercoledì 13 agosto, sul piazzale dei Rioni alle ore 19.00, misurazione dei remi e dei timoni ed alle 22.00 serata evento con la presentazione degli equipaggi che il 15 agosto scenderanno in acqua con queste formazioni:

Croce – Timoniere Corrado Fanciulli 1° reme Mirko Cimini 2° Fabrizio Costanzo 3° Domenico Ferraro 4° Claudio Giovani;

Fortezza : Timoniere Alessio Ferraro 1° Andrea Benedetti 2° Gianmarco Russo 3° Alessandro Benedetti 4° Mario Rossi;

Pilarella: Timoniere Alessio Bausani 1° Lorenzo Benedetti 2° Alessandro Landini 3° Dino Pari 4° Leonardo Perillo.

Valle : Timoniere Alessandro Giovani 1° Luca Casalini 2° Massimiliano Terramoccia 3° Mirco Casalini 4° Federico Capitani.

Si arriva così alla vigilia, il 14 agosto, con la tradizionale benedizione dello Stendardo, quest’anno disegnato da Elio Loffredo e dedicato a Publio Terramoccia, artista poliedrico argentarino del quale ricorre il decimo anniversario della morte, nel corso della Santa Messa delle ore 18.30 nella chiesa Santo Stefano e la processione in notturna in onore della Madonna dell’Assunta che partirà alle ore 21.30 dalla stessa chiesa.

Tutto dedicato al Palio il giorno di Ferragosto. La regata di 4mila metri scatterà nello Stadio di Turchese, intorno alle ore 19.15, dopo che sarà giunta in piazza la sfilata dei Rioni che partirà alle 17.00 da via Barellai. Poco dopo l’arrivo del Palio, di fronte alla folla festante, gli equipaggi verranno premiati sul balcone del Municipio, alla presenza delle autorità e degli ospiti, tra questi ha confermato la sua presenza Samantha De Grenet che premierà gli equipaggi.

Altri appuntamenti tradizionali saranno venerdì 16 agosto il Paliotto, che vedrà fin dal mattino correre le batterie per la finale prevista alle ore 19.00. Dopocena, alle ore 21.30, il concerto della banda comunale “Ivo Baffigi” sul piazzale dei Rioni ed alle 23,00 l’estrazione della tombola.

Infine, la festa del Rione vincente si terrà sabato 24 alle ore 20.00 nella piazza dello stesso Rione che si sarà aggiudicato la regata.

Come è consuetudine è prevista la diretta tv della regata del 15 agosto dalle 15.00 alle 22.00 su canali satellitari 839 e 940, sui digitali terrestri 214 e 89 e in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Monte Argentario https://www.youtube.com/channel/UCC3MeM02QyUCHS2VN9J3Yvg

Repliche: il 16 agosto sul digitale terrestre 89 dalle 08.00 alle 15.00 e sul digitale terrestre 214 dalle 11.00 alle 18.00 – Sul satellite (canali 839 e 940) dalle 16.00 alle 17.00 nei giorni del 16, 17, 19, 20, 21 e 22 agosto

Sarà presente nella giornata del 15 agosto una troupe Rai di Uno Mattina che riprenderà i momenti più signidicativi della giornata.