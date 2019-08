Torna la notte bianca: ecco il programma. E c’è anche la pasta per Amatrice

SANTA FIORA – Sabato 17 agosto, a partire dalle 18,30, a Santa Fiora torna “La Notte Bianca”: per le vie e le piazze del centro storico spettacoli, musica, animazione per adulti e bambini e buon cibo.

Per l’occasione sarà attivo anche un servizio navetta gratuito da Arcidosso e Casteldelpiano verso Santa Fiora. In ogni piazza ad accogliere i visitatori ci saranno la musica dal vivo e gli stand gastronomici. Tante le prelibatezze per tutti i gusti.

Allo stand della Pro loco sarà preparata l’amatriciana e parte del ricavato sarà destinato ad Amatrice.