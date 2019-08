«Sono entrati in casa con mia madre e il cane al piano di sotto» tre furti in due giorni

CAPALBIO – Tre furti in due giorni. Tra sabato e domenica sono state tre le famiglie derubate (e una quarta ha subito un tentativo di furto) in località Giardino a Capalbio. «Domenica scorsa hanno derubato due famiglie, e tentato in una terza che abita nello stesso edificio» racconta Nicola, un nostro lettore.

«Sabato hanno tentato a casa mia. Noi non c’eravamo, ma mia madre e il cane stavano al piano di sotto. Forse per questo non hanno messo a soqquadro la casa. Hanno portato via un salvadanaio con 300 euro e alcuni oggetti in oro – racconta -. Ricostruendo i fatti immagino che il furto sia avvenuto verso le 21. alcuni compaesani che stavano partecipando ad una festa in un circolo privato hanno visto un monovolume bianco che procedeva adagio e l’hanno seguita sino a Tarquinia per poi tornare indietro a Capalbio dove immagino abbia recuperato i complici per poi dileguarsi. È stata presa la targa e abbiamo fatto denuncia ai carabinieri».