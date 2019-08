Serie D, ecco le prime giornate: Grosseto e Follonica cominciano in trasferta

GROSSETO – Comincerà in trasferta il campionato del Grosseto, che farà visita il primo settembre allo Sporting Club Trestina, squadra umbra che si trova poco distante da Città di Castello. Una trasferta non certo facile ma che aprirà il primo turno del nuovo campionato di serie D. Nella seconda giornata, che si disputerà l’8 settembre, esordio casalingo per i biancorossi contro il Foligno. Il 15 settembre, per la terza giornata di campionato, il Grosseto sarà impegnato in casa del Tuttocuoio.

Anche il Follonica Gavorrano comincerà in trasferta, in casa del Monterosi, per la prima di campionato. La seconda ospiterà invece la Sangiovannese, mentre alla terza di campionato sarà ospite dello Scandicci.

Qua sotto le prime tre giornate di serie D, girone E:

PRIMA GIORNATA, 1 settembre 2019:

Albalonga-Grassina

Bastia-Aglianese

Cannara-Scandicci

Foligno-San Donato Tavarnelle

Monterosi-Follonica Gavorrano

Ponsacco-Montevarchi

Sangiovannese-Flaminia

Sporting Trestina-Grosseto

Tuttocuoio-Pomezia

SECONDA GIORNATA, 8 settembre 2019:

Aglianese-Tuttocuoio

Montevarchi-Sporting Trestina

Scandicci-Monterosi

Flaminia-Albalonga

Follonica Gavorrano-Sangiovannese

Grassina-Bastia

Pomezia-Ponsacco

San Donato Tavarnelle-Cannara

Grosseto-Foligno

TERZA GIORNATA, 15 settembre 2019:

Albalonga-Pomezia

Bastia-Montevarchi

Scandicci-Follonica Gavorrano

Cannara-Flaminia

Monterosi-Grassina

Ponsacco-Foligno

Sangiovannese-Aglianese

Sporting Trestina-San Donato Tavarnelle

Tuttocuoio-Grosseto