Omicidio di Filare, Bene Comune: «Grave crimine, solidarietà al sindaco»

GAVORRANO – «Il movimento politico Gavorrano bene comune esprime solidarietà al sindaco di Gavorrano come massimo rappresentante di tutta la nostra comunità così nuovamente e duramente colpita da questo grave atto criminale». Inizia così la nota del Movimento Gavorrano Bene Comune che esprime solidarietà al sindaco Andrea Biondi.

«Oggi più che mai ci stringiamo intorno alle istituzioni perché la risposta per respingere questi atti che con la nostra comunità nulla hanno a che vedere, sempre schierata a difesa della democrazia, sempre contraddistintasi per atti di solidarietà e altruismo, non può o che essere ferma, unitaria e pronta a salvaguardare il quieto vivere della nostra gente. Condivididendo la richiesta di convocazione della commissione della salvaguardia dell’ ordine pubblico che il Sindaco ha rivolto al Prefetto le chiediamo di farsi portavoce dei cittadini di Gavorrano della richiesta di aumento delle forze dell’ordine presenti nel nostro comune per un maggiore controllo del nostro vasto territorio».

«Rimaniamo fermamente contrari al controllo del territorio fai da te come previsto e votato negli ultimi consigli comunali. Il nostro gruppo politico si rende disponibile e pronto a fare la sua parte per qualsiasi iniziativa unitaria che il Sindaco vorrà intraprendere nell’interesse dell’intera comunità».