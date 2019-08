PORTO ERCOLE – Un’imbarcazione sta andando a fuoco nelle acqua antistanti a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario. La barca si trova in questo momento tra l’Isolotto e Punta Avvoltore.

Gli occupanti sono già stati tratti in salvo e trasbordati su un gommone privato, e la Capitaneria di porto sta imbarcando in questo momento i Vigili del fuoco di Orbetello sulla motovedetta per raggiungere la barca alla deriva e spegnere le fiamme.

di 5 Galleria fotografica barca a fuoco









La barca a fuoco è una Magnum di 13 metri. È stata allertata anche la motopompa dei Vigili del fuoco di Civitavecchia.