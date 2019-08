Il Follonica Gavorrano si prepara alla sgambata con il San Donato

FOLLONICA – Sarà il San Donato Acli, formazione maremmana militante in Promozione, lo sparring partner del Follonica Gavorrano nell’allenamento congiunto programmato per mercoledì alle 17 allo stadio Nicoletti di Follonica.

Per i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli, che hanno vinto le ultime due sfide con San Donato Tavarnelle e Tuttocuoio segnando due reti senza subirne, è il sesto esame precampionato. Per la squadra di Francesco Ripaldi, che ha iniziato a lavorare una settimana fa, è la prima uscita stagionale. Rinforzato dagli innesti di Francesco Nieto e Simone Raito, il San Donato è inserito nel novero delle favorite per il salto di categoria e in questa sgambatela cercherà di mettersi in mostra con una formazione costruita per essere protagonista in serie D.

«Con la sgambatela contro il San Donato – sottolinea l’allenatore rossoblù Vitaliano Bonuccelli – si conclude praticamente il ritiro. Dopo i tre giorni di riposo, inizierà in sostanza la settimana tipo per prepararsi alle partite ufficiali di Coppa Italia e di campionato».

«Nell’allenamento di mercoledì – prosegue il “Condor” – mischierò un po’ le carte e farò giocare un tempo a tutti i ragazzi a mia disposizione. Nella partita contro la Pianese avranno invece un minutaggio importante quelli che dovranno poi affrontare il San Donato Tavarnelle in Coppa Italia».

Contro il San Donato Acli verrà tenuto a riposo Dell’Aquila, mentre potrebbe avere un’utilizzazione ridotta sia Bruni che Ferrante.