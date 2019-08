I sub ricordano Michele Maccianti con una targa in fondo al mare «L’amore resiste»

FOLLONICA – Una targa in fondo al mare per ricordare il giovane Michele Maccianti, sub e atleta follonichese scomparso l’11 agosto scorso in un incidente subacqueo durante una battuta/allenamento di pesca in apnea.

Gli amici e soci lega navale sub ieri, con dieci equipaggi e numerosi amici «hanno voluto ricordare l’evento e la sorridente figura di Michele. Alle ore 11 gli equipaggi si sono trovati sulla verticale del punto della tragedia e, mentre Alessandro Pacenti (l’amico di pesca di Michele) ricordava la figura del giovane sub, altri soci portavano e posizionavano sul fondo una targa ed una corona di fiori».

Sulla targa gli amici hanno scritto: “Il nostro amore resiste al tempo, al distacco e al silenzio”.