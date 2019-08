Ferragosto in Maremma: ecco tutti gli eventi del 14 e 15 agosto in provincia

GROSSETO – L’arrivo di Ferragosto porta con sé tanti eventi che si terranno lungo tutta la provincia. Musica, spettacoli, degustazioni e tanto divertimento. Ecco tutti gli appuntamenti di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto in Maremma.

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO

GROSSETO – Al via la manifestazione nazionale di Legambiente. Festambiente si terrà dal 14 al 18 agosto a Rispescia, località Enaoli, Grosseto. Sul palco del festival, mercoledì 14 agosto salirà Daniele Silvestri. Aprono il concerto Mirkoeilcane e Diodato. I concerti iniziano alle 22 (LINK). Ma Festambiente non è solo concerti: è anche cinema, dibattiti, città dei bambini, degustazioni e tanto altro. A questo LINK il programma completo della giornata.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Mercoledì 14, alle 19, nella Chiesa di Santa Maria Goretti, Santa messa dell’Assunta con il vescovo di Grosseto e a seguire la processione in mare a bordo dei pescherecci con il lancio della corona in onore dei caduti e la recita della preghiera al marinaio. Alle 21:30, in piazza Georg Solti, prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale a ingresso gratuito “Cose di spettacolo”. LINK

Al Punta Ala Music Fest (Punta Ala, Castiglione della Pescaia) mercoledì 14 agosto, alle 22.30, nella zona Prato Sud, arrivano i Musica da ripostiglio. Ingresso libero. LINK

Chi è a Vetulonia (Castiglione della Pescaia) potrà approfittare degli appuntamenti con Archeologia sotto le stelle, che per mercoledì prevede l’apertura gratuita serale eccezionale del Museo civico archeologico Isidoro Falchi in occasione dell’esposizione temporanea: “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. LINK

CINIGIANO – Per il Music & Wine, mercoledì 14 agosto concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti. L’appuntamento è a Cinigiano alle 21,30 presso la piazza Capitano Bruchi. Prima del concerto, a partire dalle 20.30, sarà offerta al pubblico una degustazione dei vini della zona in collaborazione con la SES – Scuola Europea Sommelier. L’evento è a ingresso gratuito. LINK

Per il il Terre di Maremma Classica-Jazz Festival mercoledì 14 agosto alle 21:30, dopo lo straordinario successo nella precedente edizione, al Santuario della Madonna Val di Prata di Monticello Amiata (Cinigiano) torna ad esibirsi lo Juvenes Cantores Consort di Fidenza diretto all’organo da Luca Pollastri. LINK

FOLLONICA – Al Disco Village-Baluba mercoledì 14 agosto è in programma un evento speciale per festeggiare l’arrivo di Ferragosto. La consolle della discoteca sarà affidata a Andrea Damante: il dj è attualmente ai vertici delle classifiche italiane con Think About, brano che vede la collaborazione anche di Yung Miami, rapper statunitense del duo City Girls. Il singolo è accompagnato da un video girato a Ibiza a cui ha partecipato Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino. LINK

Cristiano Perseu è ospite di Acqua Village. Il campione di flyboard sarà protagonista nel parco acquatico di Follonica mercoledì 14 agosto con due esibizioni, una alle 12 e una alle 15.30. ex campione di atletica, il rider sardo si allena costantemente per riuscire a fare le acrobazie con il suo inseparabile flyboard. Lo show è coinvolgente e ne avranno prova gli ospiti di Acqua Village. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

MASSA MARITTIMA – Mercoledì 14 agosto alle 21.30 a Massa Marittim è in programma una delle più importanti rievocazioni storiche della Toscana: il Balestro del Girifalco, una antica gara organizzata dalla Società dei Terzieri Massetani in collaborazione con il Comune di Massa Marittima che si svolge due volte l’anno, l’ultima domenica di maggio e il 14 agosto. LINK

MONTE ARGENTARIO – Un intero paese in festa, Porto Santo Stefano, per il 78esimo Palio Marinaro dell’Argentario. Entra nel vivo la manifestazione storica più popolare dell’Argentario, che come ogni anno riempie il giorno di Ferragosto. Il 14 agosto si terrà la tradizionale benedizione dello Stendardo nel corso della Santa Messa delle ore 18.30 nella chiesa Santo Stefano e la processione in notturna in onore della Madonna dell’Assunta che partirà alle ore 21.30 dalla stessa chiesa. LINK

ROCCASTRADA – Mercoledì 14 agosto, alle 20.30, cena di degustazione nella splendida terrazza del Museo della vite e del vino di Roccastrada. Ospite della serata sarà la scrittrice Paola Alberti che presenterà il suo romanzo giallo “Angela, Lucio e le Erbe Cattive”, con le letture di Carlo Emilio Michelassi, attore della Compagnia del Delitto. LINK

SANTA FIORA– A Marroneto, frazione del Comune di Santa Fiora, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, alla Piana del Riccio torna l’appuntamento con la Festa dell’Assunta. Il programma prevede il 14 agosto alle 9 colazione, alle 12 aperitivo e alle 13 il pranzo. A seguire, torneo di totera e altri giochi popolari. Alle 17 la Santa Messa e alle 18 il concerto della Filarmonica Gioberto Pozzi. Seguirà la merenda con trippa e panini, e poi la cena e l’intrattenimento musicale con dj Ady. LINK

SATURNIA – Verrà inaugurata il 14 agosto e resterà aperta sino al 1 settembre, a Saturnia, la mostra fotografica “Ghosts of Chernobyl” di Francesca Dani. la mostra fa parte dell’omonimo progetto culturale, saranno esposte 20 stampe 50X70, gli scatti sono stati realizzati da Francesca Dani e Loriano De Angelis. LINK

SCANSANO – Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

SEGGIANO – Nell’ambito della Sagra del picio, al via l’Estate seggianese, che si terrà da mercoledì 14 a domenica 18 agosto a Seggiano. Il 14 agosto saliranno sul palco di Seggiano gli Sciapò Trio Acustico. Info al 3470371780.

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK

SORANO – Al via la 39esima Mostra dell’artigianato di Orano “Viaggio nelle eccellenze del territorio”. La manifestazione si terrà a Sorano dal 13 al 18 agosto dalle 11 alle 23. Tra le altre cose, alla Mostra dell’Artigianato potete trovare artisti, modernariato, laboratori, prodotti locali a km0, animazione, spettacoli. Di seguito il programma di questa edizione. Tutto il programma a questo LINK.

GIOVEDI’ 15 AGOSTO

GAVORRANO – Ferragosto in piscina a Giuncarico (Gavorrano), dove giovedì 15 agosto è prevista una giornata speciale tutta all’insegna della festa più calda dell’anno. La piscina aprirà alle 10 con la possibilità di affittare ombrelloni lettini e sdraio e l’apertura del buffet colazione. Alle 12 buffet aperitivo e a seguire pranzo con la possibilità di utilizzare l’area pic nic della piscina. Nel pomeriggio cocomerata e frutta fresca mentre alle 20 avrà inizio il ricco buffet apericena in fiore. LINK

GROSSETO – Al via la manifestazione nazionale di Legambiente. Festambiente si terrà dal 14 al 18 agosto a Rispescia, località Enaoli, Grosseto. Sul palco del festival, giovedì 15 agosto saliranno i The Zen Circus. Aprono il concerto Rossofuoco e Giorgio Canali. I concerti iniziano alle 22 (LINK). A questo LINK tutta la programmazione del Clorofilla Film Festival.

MASSA MARITTIMA – Giovedì 15 agosto, al Cassero senese di Massa marittima, a partire dalle 19 al via la terza edizione di “La Notte dei Desideri”, organizzata dal gruppo delle Brutte Persone. LINK

MONTE ARGENTARIO – Un intero paese in festa, Porto Santo Stefano, per il 78esimo Palio Marinaro dell’Argentario. Entra nel vivo la manifestazione storica più popolare dell’Argentario, che come ogni anno riempie il giorno di Ferragosto. Il programma completo della giornata a questo LINK.

MONTIERI – A Gerfalco (Montieri), giovedì 15 agosto alle 18.30, concerto di musica classica e barocca nella chiesa di San Biagio. L’ensemble, composto da due violini (Alessandro Savinetti e Fulvia Giovine), viola (Francesco Scarpetti), violoncello (Fiorenza Maione) e flauto (Paolo Bove) è formato da strumentisti under 30, diplomati a pieni voti nei conservatori di Milano, Lucca e Latina. Nel programma, l’esecuzione di Bach, Pachelbel, Vivaldi, Mozar, Rossini e Borodin. LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano un ferragosto di musica: giovedì 15 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, si terrà il concerto dal vivo della cover band 883 “Ti voglio bene Max”. A seguire Mister Kikko dj. Ingresso libero. LINK

SANTA FIORA– A Marroneto, frazione del Comune di Santa Fiora, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, alla Piana del Riccio torna l’appuntamento con la Festa dell’Assunta, organizzata dal centro di promozione sociale dell’Assunta. Per Ferragosto pranzo alle 13 e a cena alle 20. Info e prenotazioni: 3473653849. LINK

Giovedì 15 agosto, alle 18 appuntamento a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, con la tradizionale “Tombola di Ferragosto”. LINK

SEGGIANO – Nell’ambito della Sagra del Picio, che si terrà da mercoledì 14 a domenica 18 agosto a Seggiano, al via l’Estate seggianese. Giovedì 15 agosto apertura degli satnd gastronomici anche a pranzo a partire dalle 12.30. La serata di ferragosto sarà animata da Hobo Blues Crew. Info al 3470371780.

