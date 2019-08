Cassai Gomme e Tania trionfano a Campagnatico e Murci

CAMPAGNATICO – Al termine di una gara palpitante e ricca di colpi di scena, il Cassai Gomme trionfa nel torneo di Campagnatico organizzato dalla Uisp con il patrocinio del comune di Campagnatico. Bambagioni (premiato come capocannoniere) e compagni, dopo essere stati anche in vantaggio 6 a 2, subiscono la rimonta dei biancorossi di Bernardini, che impattano la gara sul 6 a 6 e sfiorano addirittura il clamoroso sorpasso con Naldi bravo a disinnescare l’ultimo tentativo di Hasnaoui. Nella lotteria dei rigori la spunta il Cassai Gomme, più cinico nel momento decisivo, ma il Rollo Rollo si può consolare con il trofeo per la miglior difesa. Il premio disciplina va invece agli Avengers.

CASSAI GOMME: M. Naldi, Bambagioni, Bargagli, Canuti, Fabbrucci, Addis (2), Parricchi (1), Scalise (1), Tistarelli (2), Vinerba. All. D. Cassai, dir. R. Cassai.

ROLLO ROLLO: Berardicurti, Ortis, Kuoribek (3), Fioretti (1), Marzocchi, Hudorovich, Hasnaoui (2), Novello. Dir. Bernardini.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

NOTE: ammoniti Tistarelli, Ortis e Hudorovich.

La Tabaccheria Tania si ripete e conquista il 34’ Memorial Walter Giovani-Monica Seggiani, il torneo organizzato dalla Uisp in collaborazione con l’associazione Pro Murci per ricordare i due sfortunati giovani scomparsi in un incidente stradale. I gialloneri di Ottaviani, che ormai da circa un lustro si contendono il titolo con il Semproniano, piegano di misura (5-4) i valorosi avversari trovando nella doppietta di Yuri Naldi la spinta in più per primeggiare. Gara come sempre equilibrata e ben giocata da entrambe, con Oneto che rafforza la sua leadership nella classifica cannonieri e con gli arancioni che si aggiudicano anche la miglior difesa. Il Murci, che vince a tavolino la finalina con il Bar Lo Stollo Vallerona, porta a casa la Coppa Disciplina, mentre per Tiberi e compagni, oltre al primo posto, c’è il buono da 500 euro messo in palio da Vis Roboris Sport

TABACCHERIA TANIA: G. Ottaviani, Greco, Y. Naldi (2), R. Naldi, N. Ottaviani, G. Pastorelli (1), Ferrari (1), Tiberi (1). All. M. Ottaviani.

SEMPRONIANO: Mambrini, Bruni (1), Giacone, Senzanonno, Bianchi (1), Santoni (1), Oneto (1).

ARBITRO: Gianluca Piola.

NOTE: ammonito Greco

