Ripartono i corsi della lega pallavolo con la novità del beach volley

GROSSETO – Sta per rimettersi in moto la lega pallavolo Uisp di Grosseto. L’attività ripartirà a pieno regime, come al solito, nel mese di settembre.

La novità più importante è rappresentata dai corsi di beach volley, che saranno ospitati dalla nuova tensostruttura con sabbia caraibica di viale Europa, rivolti a sportivi di ogni età: istruttori qualificati guideranno anche i partecipanti meno esperti.

La tradizionale scuola di pallavolo, invece, propone due gruppi. Quello giovanile, dai 13 ai 19 anni, che prevede anche la disputa del campionato under; quello senior misto, senza limiti di età, con il campionato amatoriale.

Per tutte le attività le prime due lezioni sono gratuite. Maggiori informazioni possono essere richieste contattando la segreteria Uisp, 0564417756, o la responsabile Federica Parricchi al numero 3294278883.