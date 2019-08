GROSSETO – «Mio figlio è un miracolato» ne è convinto Fausto Manganelli, padre di Stefano, 45 anni, una delle persone che sino a pochi giorni fa vivevano nella palazzina di via Cimabue, dove il pavimento è collassato tirando giù anche il controsoffitto.

«Per questo – prosegue babbo Fausto che si autodefinisce “il babbo del miracolato” – voglio esprimere un caloroso ringraziamento alle squadre dei Vigili del Fuoco che sono intervenute al crollo nella palazzina. Grazie per la tempestività, per la professionalità dimostrata, per l’umanità e il sostegno nei confronti delle persone colpite da questa tragedia. Grazie, siete il nostro fiore all’occhiello, una eccellenza, un corpo altamente specializzato sempre pronto a correre in aiuto di tutti».