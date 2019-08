Lutto in paese: muore il padre dell’ex assessore

ALBINIA – Sì è spento a 95 anni Enor Stoppa, padre dell’ex vicesindaco di Orbetello Marcello Stoppa. Enor, di origine romagnola, se n’è andato serenamente circondato dai suoi cari e cullato dalle note di Romagna mia, canzone amatissima da Enor che la usava come ninna nanna per la nipote Gaia.

In molti si sono stretti intorno alla famiglia Stoppa in questo momento di dolore, anche la vicesindaco lagunare Chiara Piccini. “Un grandissimo abbraccio a Marcello e a tutta la famiglia Stoppa per la perdita di Enor. Un uomo che nessuno ad Albinia, e non solo, dimenticherà mai, una persona gentile, colta che tanto ha fatto per la Comunità. Cercheremo di prendere esempio da Lei, Enor. Riposi in pace”.

Domani alle 10 i funerali, che si terranno nella chiesa di Albinia.