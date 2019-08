Lorenzo Bacci va in nazionale e sogna i Beach Games in Grecia

GROSSETO – C’è grande soddisfazione in casa Grosseto Handball per la convocazione in azzurro di Lorenzo Bacci allo stage di allenamento, che si terrà a Varcaturo dal 20 al 22 agosto.

La nazionale maschile di beach handball, dopo la compagine femminile, che già era stata nella sede di Giugliano prepara i Mediterranean Beach Games che si svolgeranno a Patrasso dal 23 agosto all’1 settembre.

Il tecnico, Vincenzo Malatino, lavora a questo nuovo impegno in ottica 2020, per preparare al meglio la nazionale visto che l’Italia sarà la nazione ospitante dei Mondiali di Beach Handball, con sede a Pescara. L’atleta grossetano, non nuovo alla chiamata in azzurro, particolarmente portato per il gioco aereo e, se necessario, anche in difesa fornisce ottime performance, è un elemento che col suo impegno e la sua determinazione potrà essere certamente utile all’economia del gioco azzurro, considerata inoltre la sua pluriennale esperienza maturata sia in campo nazionale che internazionale con la Pallamano Grosseto, prima, e con l’attuale Grosseto Handball, ora.

«La convocazione di Lorenzo Bacci in maglia azzurra, ci riempie di orgoglio – dice il presidente della Grosseto Handball, Franco Miglianti – Nella scorsa stagione Lorenzo è stato protagonista della nazionale anche in altre occasioni, ma per ragioni di lavoro non ha potuto essere impiegato oltre gli stage di allenamento. Speriamo che questo mini ritiro di preparazione azzurro sia per lui il preludio per un’altra brillante stagione, foriera di ulteriori soddisfazioni e traguardi”.