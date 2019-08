GROSSETO – Il ripristino definitivo dell’asfaltatura in via Sonnino a Grosseto verrà effettuato non appena si sarà assestato il terreno. È Acquedotto del Fiora a comunicarlo dopo la riparazione della condotta che si era rotta nei giorni scorsi.

Dopo l’intervento di riparazione urgente effettuato sabato scorso per una rottura improvvisa sulla rete idrica, AdF ha realizzato «un ripristino provvisorio dell’asfalto: una volta trascorsi i tempi tecnici necessari affinché il terreno si asciughi e si assesti stabilmente, verrà effettuato il ripristino definitivo».