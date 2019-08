Il Follonica Gavorrano si prepara all’esordio: in Coppa si parte con il San Donato Tavarnelle

GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano farà il debutto nella Coppa Italia di serie D domenica 25 agosto alle 16 contro il San Donato Tavarnelle. La Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato le gare del primo turno della competizione di inizio stagione. I ragazzi di Vitaliano Bonuccelli, al “Malservisi Matteini” di Bagno di Gavorrano, si troveranno nuovamente di fronte due formazioni che si sono sfidate la scorsa settimana al Nicoletti di Follonica in un allenamento congiunto, vinto dai rossoblù per 2-0 con le reti nella prima frazione di Lombardi e Brega.

La partita del 25 agosto sarà ovviamente diversa, con le due squadre che si daranno battaglia per proseguire il cammino in Coppa. La vincente tornerà in campo mercoledì 25 settembre per i Trentaduesimi di finale.

Juniores nazionali

La Lnd ha anche comunicato la composizione dei gironi del campionato Juniores. Il Follonica Gavorrano, quest’anno affidato alle cure di Giulio Biagetti, è stato inserito nel girone G con dodici squadre toscane e la Fezzanese di Sarzana. Ecco le quattordici formazioni partecipanti: Fezzanese, Aglianese, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghivizzano, Us Grosseto, Lucchese, Ponsacco, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Tuttocuoio, Città di Pontedera.

Presentazione

Importante appuntamento con il “Gran galà del calcio” organizzato dall’Us Follonica Gavorrano (con il patrocinio del Comune di Gavorrano), che si svolgerà mercoledì 21 agosto, dalle 20, al Teatro delle Rocce in località Bagnetti, a Gavorrano. Durante la serata verranno presentate le squadre della società Follonica Gavorrano che parteciperanno ai campionati federali della stagione 2019-2020, a cominciare dalla prima squadra, iscritta al campionato di serie D.