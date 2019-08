Donna trovata morta nella propria abitazione

GROSSETO – Una donna è stata trovata morta questa mattina nella propria abitazione a Grosseto. La donna, 90 anni, viveva in via Ximenes, e da due giorni non rispondeva alle chiamate.

È stato chiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco che hanno aperta la porta ritrovando la donna senza vita. Sul posto anche il personale medico del 118.