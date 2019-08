GROSSETO – La forza dell’acqua ha fatto saltare l’asfalto appena rifatto di via Sonnino. Zampilli escono in questo momento oltre che dai tombini, da ogni fessura che si è creata sull’asfalto schiantato.

In questo momento via Sonnino, che era stata riasfaltata solo pochi giorni fa, è allagata e chiusa tra il semaforo dello Stadio e il ponte dei Macelli, con la Polizia che sta deviando in traffico verso il centro. Gli uomini di Acquedotto del Fiora sono già sul posto e a breve inizieranno i lavori di scavo per trovare la rottura e sostituire la conduttura.