Rifiuti, la consegna delle 6Card sarà in Comune. Ecco dove e quando

GROSSETO – A partire da lunedì 12 agosto, la consegna delle 6Card sarà effettuata negli uffici del servizio ciclo dei rifiuti del Comune di Grosseto in via Zanardelli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

L’amministrazione comunale e Sei Toscana invitano i cittadini che non lo hanno ancora fatto a ritirare la propria 6Card e a rivolgersi agli uffici comunali competenti qualora sia necessario regolarizzare la propria posizione rispetto all’iscrizione al ruolo Tari.

Il gestore informa inoltre che il punto informativo di Sei Toscana a Grosseto, in via Aurelia Nord n. 221 (dove è possibile ritirare la fornitura dei sacchi per il porta a porta) resterà chiuso al pubblico da martedì 13 agosto a venerdì 16 agosto. L’ufficio riaprirà il 19 agosto.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484.