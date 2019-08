Maremma com’era: tutti a scuola con la maestra Luciana

GAVORRANO – Seconda fotografia per la nostra rubrica “Maremma com’era”. La foto è stata scattata a Giuncarico, attorno alla metà degli anni 50. Si riconosce, in piedi, la storica maestra della frazione del comune di Gavorrano, Luciana Boni.

Da notare le vecchie panche, con i banchi in legno, quelli con la ribaltina che si apriva, e sopra gli astucci in cui veniva riposta penna e pennino, bambini e bambine con il fiocco e il colletto bianco. Sulla parete in fondo un tubo, probabilmente della stufa a legna per riscaldare l’aula.

Se qualcuno si riconoscesse nelle foto o avesse vecchie fotografie da inviarci può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio a 334.5212000