Il conto della pizzeria non torna: lite tra proprietario e cliente. Intervengono i carabinieri

FOLLONICA – Una lite animata, che ha portato anche all’intervento dei Carabinieri. Ieri, venerdì, la serata follonichese si è animata in maniera insolita. In una pizzeria al momento di pagare il conto infatti un cliente ha protestato.

Qualcosa, tra quel che aveva mangiato e quanto era chiesto di pagare non tornava, ed ha protestato. La cosa però non è andata giù al proprietario del locale che ha risposto in maniera ancora più decisa. Ne è nata una animata litigata che ha portato anche all’intervento di una pattuglia dei carabinieri per riportare la calma.