GROSSETO– “Come Lorenzo è stato dentro la storia del suo tempo con coraggio e passione, così anche noi siamo chiamati a stare dentro la storia del nostro tempo, perché crediamo in Cristo, che è il Dio della storia”. E’ stata questa l’esortazione di Franco Agostinelli, amministratore apostolico di Prato e per dieci anni (2002-2012) vescovo di Grosseto, invitato a presiedere le celebrazioni laurenziane 2019. Parole che il vescovo Franco ha consegnato ai tantissimi grossetani che ieri sera, venerdì 9 agosto, hanno affollato il centro cittadino per la tradizionale processione di san Lorenzo, e che ha ripreso e ulteriormente rafforzato questa mattina in cattedrale, nel solenne pontificale, che ha concluso le celebrazioni liturgiche per la festa del patrono della città e della diocesi di Grosseto.

–



–

di 11 Galleria fotografica celebrazioni laurenziane 2019









“Lorenzo – continua Agostinelli – ha potuto stare con consapevolezza e passione dentro la storia del suo tempo in virtù della fede e della sua decisione per Cristo. Anche noi, tutti, siamo chiamati a portare un contributo: abbiamo una parola da dare perché una Parola ci è stata data; abbiamo qualcosa da dire, perché un annuncio grande è stato detto a noi. Vivere la concretezza della vita: questo è chiesto ai credenti! Non possiamo né dobbiamo fuggire, perché crediamo in un Dio che è entrato dentro la storia”.

Tanti i fedeli e numerosi anche i rappresentanti delle istituzioni civili e militari intervenuti al pontificale, animato dalla corale Puccini, dalla corale Gaudete e dal coro della cattedrale diretti da Luca Bernazzani, responsabile musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano. All’organo il giovane Alessandro Mersi.

In questa occasione si è rinnovato il gesto dell’offerta del cero votivo da parte del Comune e della sua accensione da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che qualche minuto prima della celebrazione ha ricevuto ufficialmente, insieme al vescovo Rodolfo, ai canonici del Capitolo e ad altre autorità, il vescovo Agostinelli sul sagrato del duomo, per poi indirizzare a tutti un saluto all’inizio del pontificale.