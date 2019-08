Grosseto, battuta la Colligiana. Brillano Galligani e Moscati

GROSSETO – Ennesima buona prestazione del Grosseto, tra esperimenti e conferme, che batte la Colligiana dell’ex Molinari per 2-1. Saranno pure amichevoli estive, ma l’intesa tra Galligani, migliore in campo, e Moscati, per lui doppietta questo pomeriggio, sembra offrire abbondanti garanzie di divertimento al prossimo campionato del Grifone. Bene anche la difesa, con un super Gorelli bravo a sfiorare anche il gol, e il dinamismo dell’acchiappa palloni Viligiardi in mezzo al campo.

Ancora 442 a rombo per il Grifone, con il giovane juventino Barosi tra i pali e Ciolli–Gorelli centrali, Polidori a destra e Pizzuto a sinistra per le assenze di Sabatini e Milani. Davanti alla difesa Viligiardi con Consonni e Cretella mezz’ali, mentre poco più avanti Giani trequartista dietro a Galligani e Moscati. Nella Colligiana di mister Ghizzani, che a Grosseto ha lasciato un bellissimo ricordo soprattutto per la stagione giocata in C2 con l’allora Florentia Viola, parte titolare l’ex Molinari.

Il caldo si fa sentire e le due squadre cominciano a ritmi bassi, fino al 7’ quando la punizione perfetta di Iaquinandi s’infila sotto il sette alla destra di Barosi per il vantaggio a sorpresa della Colligiana. Risponde al 10’ Galligani, con una serpentina in area e con un tiro che sfiora il palo e strappa i primi applausi convinti dei cento tifosi presenti. Due minuti dopo è ancora Grosseto, con il solito Galligani che s’invola sulla sinistra, batte il suo diretto avversario e dal fondo crossa per l’accorrente Cretella che di prima non trova la porta. Il vantaggio, però, è solo questione di minuti e arriva puntuale al 14’ con l’ennesimo affondo di Galligani, dopo un’ottima palla recuperata da Viligiardi, che mette il turbo e in area serve Moscati che solo davanti a Fenderico insacca l’1-1.

Al 28’ primo cambio: Boccardi prende il posto di Giani. Al 36’ è sempre Galligani a creare il panico in area ospite, sfruttando un appoggio di Boccardi per entrare in area e servire Gorelli che non colpisce benissimo spedendo il pallone tra le braccia del portiere ospite. Al 43’ si accende Boccardi che prima finta e poi serve in velocità Moscati, ma il tiro dell’attaccante finisce in angolo chiudendo di fatto le occasioni del primo tempo.

Nella ripresa in campo Da Pozzo per Consonni, Ravanelli per Polidori e Nunziatini per Barosi. Passano solo quattro minuti e i maremmani vanno in vantaggio, con Da Pozzo che pesca in area Gorelli, l’ariete fa da torre per Moscati che davanti porta di testa insacca il gol del vantaggio. Al 15’ ci prova Cretella ma il suo tiro viene respinto e finisce sui piedi di Da Pozzo che da fuori area ci prova spedendo la sfera sopra la traversa. Un minuto dopo è ancora Da Pozzo a sprecare davanti porta l’ottimo assist di Boccardi, che sulla sinistra aveva fatto piazza pulita degli avversari. Negli ultimi venti minuti dentro anche Frosinini, Villani, Rosi, Ottaviani e Castellazzi. Il Grifone vince e convince, continuando gli esperimenti in vista della prima gara ufficiale della stagione: il derby di Coppa Italia con la Sangiovannese.