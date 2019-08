GROSSETO – «Intervento di riparazione urgente sulla rete idrica di Grosseto per una rottura improvvisa verificatasi oggi in via Sidney Sonnino, nel tratto a monte del semaforo, non interessato dai lavori di rifacimento rete effettuati da AdF nei mesi scorsi» inizia così la nota di AfF.

«I tecnici di Acquedotto del Fiora sono prontamente intervenuti e sono in corso i lavori: l’intervento non dovrebbe comportare mancanze di acqua alle utenze e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, nel corso della nottata. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua: AdF consiglia pertanto la chiusura degli ingressi delle autoclavi fino alle ore 24. AdF ricorda agli utenti che per segnalare eventuali mancanze di acqua è disponibile il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24».