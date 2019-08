Festambiente a Castiglione: «L’amministrazione dalla parte della sostenibilità»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ieri sera, a Castiglione della Pescaia, si è tenuta l’ultima tappa del tour #aspettandoFestambiente, il ciclo di incontri che gli organizzatori della manifestazione nazionale di Legambiente hanno programmato in alcune delle località della costa per raccontare le buone pratiche messe in atto in favore della sostenibilità.

All’evento hanno partecipato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Elena Nappi, Angelo Gentili, organizzatore del festival e membro della segreteria nazionale di Legambiente, e Filippo Solibello, voce nota di Rai Radio 2 che ha presentato il suo ultimo SPAM – Stop plastica a mare.

“Il Comune di Castiglione della Pescaia ancora una volta diventa protagonista della battaglia ambientalista al fianco di Festambiente – dichiara Angelo Gentili -. È stata un’occasione unica attraverso la quale riuscire a parlare di ambiente ad un vasto pubblico, dando seguito al tradizionale percorso di sensibilizzazione che Legambiente svolge durante tutto l’arco dell’anno con le sue campagne. Questa amministrazione nel corso del tempo ha raggiunto importanti obiettivi in fatto di battaglie a favore della sostenibilità e a nome dell’associazione che rappresento posso affermare che merito è stato anche delle importanti sinergie a cui abbiamo dato seguito. Aver ospitato nel contenitore #aspettandoFestambiente il nostro amico Filippo Solibello ci ha riempito d’orgoglio. Il giornalista di Radio2 ha sempre dimostrato una significativa sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e dell’abbattimento delle emissioni. A partire dalla celebre campagna “M’illumino di meno” e oggi, con il suo libro SPAM – Stop Alla Plastica in Mare, ha dato un’ulteriore dimostrazione di forte impegno ambientalista. Il nostro ringraziamento va a lui, a Elena Nappi e a tutta l’amministrazione comunale”.

L’appuntamento con Festambiente è dal 14 al 18 agosto a Rispescia. Nell’ambito della manifestazione si parlerà ancora una volta di Castiglione della Pescaia, delle realtà più virtuose della Maremma e di molto altro. Per scoprire il programma completo: www.festambiente.it.