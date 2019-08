Anche i consigli e le giunte comunali sono plastic free: in arrivo il kit di Acquedotto del Fiora

GROSSETO – In arrivo i kit con borracce e bicchieri per giunte e consigli comunali. Acquedotto del Fiora, forte della sua mission incentrata sulla sostenibilità ambientale e in piena sintonia con la legge regionale sul “plastic free” e con la direttiva del Parlamento Europeo sul divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica, ha predisposto dei kit costituiti da borracce e bicchieri con il proprio logo, che sono stati inviati in questi giorni a tutte le giunte e i consigli comunali dei Comuni soci per sostituire bottigliette di plastica e bicchieri usa e getta.

“La miglior azione è l’esempio – commenta il presidente Roberto Renai – per questo AdF, da anni in prima linea contro l’utilizzo della plastica monouso, ha voluto dare un messaggio forte nell’ambito dell’attuale campagna per il “plastic free”, incentivando le istituzioni a essere di esempio per i cittadini”.