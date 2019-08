tuttoweekend: in attesa di Ferragosto, ecco tutti gli eventi del fine settimana maremmano

GROSSETO – Al via la rubrica #tuttoweekend, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

E se per cena volete assaggiare i sapori tipici di questa fantastica terra consultate la nostra guida TuttoSagre.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 9 AGOSTO

CAPALBIO – Si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 agosto l’ottava edizione di “Capalbio salute” in piazza Magenta, uno spettacolo che argomenta le tematiche di maggiore attualità connesse alla salute con l’interdisciplinarietà dei linguaggi espressi sul tema dalle varie arti. Il format, concepito e condotto dalla giornalista Isabella Mezza, vedrà salire sul palco i maggiori esperti del settore, le cui conversazioni si alterneranno ad immagini, video e performance della coreografa-ballerina Ilaria Tinacci e del duo “I Disguido”, maestri di un’arte illusoria all’insegna della magia. Il programma a questo LINK.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

CIVITELLA PAGANICO – Cinema all’aperto, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Kansassiti, il 9 agosto a Pari: in piazza Castelfidardo sarà proiettato il film “The Place” di Paolo Genovese (ore 21). LINK

FOLLONICA – Successi senza tempo per un concerto intergenerazionale fatto da canzoni entrate nella memoria collettiva di un intero Paese e che raccontano un’epoca. Che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Venerdì 9 agosto, a partire dalle 21.30, il Follonica Summer Festival ospiterà sul proprio palco un vero e proprio mostro sacro della musica italiana: Antonello Venditti. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Il Parco della Maremma non è solo un’area protetta caratterizzata da molti itinerari, ma è anche un luogo culturale che ospita mostre e presentazioni di libri. Venerdì 9 agosto alle ore 16,30, infatti, verrà presentato a San Rabano, dopo un interessante trekking con una guida esperta di storia dell’arte, il libro di Mauro Garofalo “Il fuoco e la polvere”. LINK

All’Aurelia Antica Multisala sono otto i film in programmazione dall’8 al 14 agosto. A questo LINK tutti gli orari degli spettacoli.

Si apre un nuovo fine settimana di spettacoli al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, con gli appuntamenti de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età nel mese di agosto con serate #family,#dance #livemusic. Il programma delle serate a questo LINK.

Al Festival Cromatica tutti i colori della musica in concerto Antonio Di Cristofano, il direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, insignito lo scorso 10 agosto del Grifone d’oro, la più altra onorificenza data dalla città di Grosseto, che si esibirà venerdì 9 agosto alle 21.15 alla Chiesa di San Rocco a Marina di Grosseto. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – A Pereta (Magliano in Toscana), alle 21, proseguirà il tour di presentazioni dell’ultimo romanzo della scrittrice Dianora Tinti Vite Sbeccate in collaborazione con l’amministrazione comunale e la commissione pari opportunità. LINK

Alle 21 al Giardino del Torrione di Magliano si terrà il concerto di una delle eccellenze del territorio, la locale Filarmonica “Giuseppe Verdi”. LINK

MASSA MARITTIMA – “La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, s’incontrano nella mostra “Nostos”. Il ritorno a casa dopo un viaggio è il filo conduttore di un allestimento che si rifà ai miti dell’antica Grecia, rivisitati attraverso affascinanti linguaggi contemporanei che interagiscono mirabilmente tra loro. La mostra sarà visitabile da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con orario 18-20 e 21-23. LINK

MONTE ARGENTARIO – Venerdì 9 agosto, sulla spiaggia della Cantoniera di Porto Santo Stefano (Monte Argentario) c’è il Tropical Party, che farà ballare, giocare e gustare cose buone dalle 18 in poi davanti al mare. LINK

Unicolor, mostra fotografica di Valerio Ventura. Dal 4 al 17 Agosto 2019 a Forte Stella, Porto Ercole (Monte Argentario). LINK

ORBETELLO – Prosegue il Festival Le Crociere sulla laguna venerdì 9 agosto, alle 21,30 con Debora Villa in “Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere”, il testo teatrale tratto dal best seller dello psicologo John Gray, che ha fatto il giro del mondo con cinquanta milioni di copie ed è stato tradotto in quaranta lingue, basandosi su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi. LINK

Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

SANTA FIORA – Venerdì 9 agosto, a partire dalle 23, a Santa Fiora appuntamento con MothPark 019. La quinta edizione del Festival dedicato alla musica elettronica e alla visual art vedrà la speciale partecipazione di Eric Sneo, dj di fama internazionale. Il programma a questo LINK.

SCARLINO – Venerdì 9 agosto alle 21,30 alla Marina di Scarlino andrà in scena un talk show del tutto particolare. La serata, dedicata al mare, con musica e proiezione di filmati, avrà come ospite d’onore Simone Gesi, velista follonichese doc, che con il suo Dagadà spirito di Maremma ha partecipato a due Transat 6,50. Ad intervistare il campione di vela, il giornalista di Mediaset Massimo Canino. LINK

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK

SABATO 10 AGOSTO

CAPALBIO – Si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 agosto l’ottava edizione di “Capalbio salute” in piazza Magenta, uno spettacolo che argomenta le tematiche di maggiore attualità connesse alla salute con l’interdisciplinarietà dei linguaggi espressi sul tema dalle varie arti. Il format, concepito e condotto dalla giornalista Isabella Mezza, vedrà salire sul palco i maggiori esperti del settore, le cui conversazioni si alterneranno ad immagini, video e performance della coreografa-ballerina Ilaria Tinacci e del duo “I Disguido”, maestri di un’arte illusoria all’insegna della magia. Il programma a questo LINK.

Per la serata di San Lorenzo, sabato 10 agosto, dalle 20 il Centro visite dell’Oasi Wwf a Capalbio Scalo ha organizzato “Stelle cadenti sul lago di Burano”. Tramonto sulle sponde del lago, apericena, incontro “Mito, leggende e scienza delle stelle” con Alessandro Cianci, professore dell’Università di Trieste, Udine e Venezia, e osservazione della volta celeste con telescopi e cannocchiali dal parato della riserva. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel pomeriggio di sabato, alle 17:45, in piazza Solti a Castiglione della Pescaia si terrà la Conferenza “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. Dopo i saluti dell’assessora alla Cultura del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini, interverranno: Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Lorenza Mochi Onori, storico dell’arte già direttore regionale delle Marche – Ministero per i beni e le attività culturali), Daniel Carrasco, perito ed esperto della pittura di Francisco Goya, Anna Sanna, curatore d’arte, Matteo Felicioni, amministratore Viveterna. Il pubblico potrà ammirare, per la prima volta, due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. Le opere saranno esposte a Palazzo Centurioni dalle 18 alle 23 nei giorni 10 e 11 agosto e, successivamente, a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi dal 13 agosto al 7 settembre. LINK

Sabato 10 agosto nel centro di Tirli (Castiglione della Pescaia) è in programma una serata danzante. LINK

In piazza delle Bandiere a Punta Ala alle 22 torna “Music Fest – Bandiere Stage” con il concerto di Orange Beat Duo. Un viaggio in versione acustica nella storia della musica da Ray Charles e Johnny Cash a Eric Clapton e Pink Floyd, passando per le melodie americane di Simon & Garfunkel, Eagles, Cat Stevens e Talking Heads. LINK

Nel piazzale Maristella di Castiglione della Pescaia, in via Roma, alle 21:30 è in programma l’esibizione di scuole di ballo. LINK

Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

CINIGIANO – Programmata la 18esima edizione della manifestazione “Sotto le stelle cadenti di San Lorenzo”: sabato 10 agosto sarà a Cinigiano sarà una serata dedicata alla cucina locale e ai vini della DOCG Montecucco. Il tradizionale appuntamento estivo nell’ambito del Festival delle associazioni, promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Cinigiano, offre la possibilità di godersi un vino di qualità delle terre del Montecucco. LINK

CIVITELLA PAGANICO – Il 10 agosto a Monte Antico (Civitella Paganico), in piazza Arezzo ci sarà la “Special notte di San Lorenzo” con il seguente programma: alle 21.15 proiezione del docu-film “Illuminate” su Margherita Hack; alle 22.20 osservazione dei corpi celesti con il telescopio e la spiegazione di Enrico Manfucci; alle 23 proiezione di “Deproducers: Musica per conferenze spaziali”. LINK

FOLLONICA – Sabato 10 agosto sul palco del Follonica Summer Festival, concerto gratuito de Le Vibrazioni con opening di Tricarico, anticipato dall’evento FollSonica dedicato alle sonorità rock di alcuni gruppi provenienti dalla provincia di Grosseto a partire dalle 18. LINK

Sabato 10 agosto il Disco Village ospita Giulia De Lellis. È una delle influencer più seguite in Italia: il suo profilo Instagram conta più di 4 milioni di follower. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). LINK

Arriva nella città del Golfo zia Caterina e il suo taxi SuperEroi Milano 25, la magica vettura che, oltre al normale servizio, trasporta gratuitamente all’ospedale Mayer bambini affetti da gravi malattie. Sabato 10 agosto alle ore 20.30 Zia Caterina sarà in via Roma, alla libreria Chiti, e da qui inizierà la sua passeggiata lungo mare fino allo stabilimento Spiaggia Tangram, dove, intorno alle 21:30, saranno allestiti dei laboratori per bambini e un buffet di frutta offerto dal comune di Follonica, mentre l’esperto di astronomia Mario Matteucci che mostrerà ai piccoli le meraviglie del cielo. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Rock-blues e southern rock sabato 10 agosto, alle 22.30, sul palco della Cava di Roselle con il concerto dei Vintage Overdrive. Nella notte delle stelle cadenti alla Cava si ascolta la musica di una band nata di recente da un’idea di Gian Luca Lanini, chitarra elettrica e voce, che ha scelto di farsi affiancare da Alessandro Biserni (batteria), Carlo Sciannameo (basso), Andrea Olivetta (chitarra elettrica e voce). LINK

All’Aurelia Antica Multisala sono otto i film in programmazione dall’8 al 14 agosto. A questo LINK tutti gli orari degli spettacoli.

Si apre un nuovo fine settimana di spettacoli al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, con gli appuntamenti de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età nel mese di agosto con serate #family,#dance #livemusic. Il programma delle serate a questo LINK.

MAGLIANO IN TOSCANA – Nella notte di San Lorenzo, sul corso di Magliano, alle 21 la Pro loco ha organizzato un concerto di pop rock con i Boncure, mentre a Montiano a partire dalle 21,30, si terrà il concerto del gruppo La Tribù Clandestina. LINK

MANCIANO – Dopo cinque anni ritorna a Montemerano (Manciano), nella splendida cornice di piazza del Castello, Daniele Faziani, maestro di saxofono e docente al conservatorio di Bologna, con una performance per sax solo che accompagnerà il pubblico dall’età barocca al jazz in un viaggio che ripercorre la storia dello strumento ideato da Adolphe Saxnel 1844 a Parigi, l’ultima invenzione nel campo degli strumenti a fiato. Il programma della serata a questo LINK.

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima torna l’appuntamento estivo sotto le stelle con lo spettacolo del grande vino e dei prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio. Dalle ore 20 fino alla mezzanotte, sabato 10 agosto, va in scena la 22esima edizione di “Calici di stelle”, evento organizzato dall’associazione Strada del vino e dei sapori Monteregio, che porterà anche quest’anno nel centro storico la festa dei sapori locali, puntando ancora sulla formula vincente che ha caratterizzato le precedenti edizioni: il vino di tante etichette di qualità, buon cibo, musica e spettacolo. LINK

Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, s’incontrano nella mostra “Nostos”. Il ritorno a casa dopo un viaggio è il filo conduttore di un allestimento che si rifà ai miti dell’antica Grecia, rivisitati attraverso affascinanti linguaggi contemporanei che interagiscono mirabilmente tra loro. La mostra sarà visitabile da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con orario 18-20 e 21-23. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – Quinta edizione del Sealand Music Festival, sabato 10 agosto al campo sportivo delle Piane di Porto Santo Stefano (Monte Argentario). I cancelli apriranno alle ore 20:30. Gli artisti: Line up: Headliners Phase One; Junior Cally live, Shade live. Phase Two: dj Ass, dj Cappie, Freedom, Fuera live, Mauama. Phase Three: Eddy, Duhg, Mattepaz, the Y generation. Last phase: Dayans e Aby Merlan. Tutto il programma e informazioni sul festival a questo LINK.

Unicolor, mostra fotografica di Valerio Ventura. Dal 4 al 17 Agosto 2019 a Forte Stella, Porto Ercole (Monte Argentario). LINK

“Mami Wata vuole umanità” è la mostra che dal 12 luglio al 4 agosto si terrà alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Incontri e dibattiti su ambiente, diritti, donne e migrazioni dalle 19. LINK

MONTIERI – Torna il 10 agosto, a partire dalle 19, la Festa Medieval Fantasy di Montieri. Per le vie dell’antico borgo vi attenderanno spettacoli, musica, animazione per bambini, attori itineranti, danzatori, cantine e punti ristoro, con vini e piatti della tradizione. LINK

ORBETELLO – ORBETELLO – Il 10 agosto salirà sul palco affacciato sulla laguna del Festival le Crociere il cantautore livornese Enrico Nigiotti. L’appuntamento è a Orbetello al Teatro all’aperto della Laguna alle ore 21.30. Tutti i dettagli a questo LINK.

Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Una notte di vino e di stelle dal tramonto all’alba. Torna Calici di Stelle sabato 10 agosto a Pitigliano, nelle piazze e nei vicoli del centro storico, dalle 21.30 fino alle 23 sarà allestito un percorso degustativo dei piatti tipici della tradizione pitiglianese abbinati ai vini del territorio, con l’animazione di gruppi musicali. LINK

Sabato 10 agosto, alle 9,30, visita guidata gratuita “Sulle tracce dei Medici: V centenario della nascita di Cosimo I De’ Medici, Primo Granduca di Toscana”. Visita al centro storico di Pitigliano con particolare attenzione alle opere eseguite sotto i Medici. LINK

Lo stretto legame tra l’uomo, il vino e i reperti archeologici tra la fine dell’VIII fino al VI sec. a.C. In tre sale del Museo civico archeologico della Civiltà Etrusca “Enrico Pellegrini” di Pitigliano, sabato 10 agosto degustazione guidata con sommelier Ais di tre grandi vini vinificati in anfora. LINK

ROCCALBEGNA – Temi famosi tratti da colonne sonore e dal repertorio internazionale che si alterneranno a brani inediti composti per questo particolare organico strumentale formato da flauto, clarinetto e chitarra in un percorso suggestivo che si snoda dal barocco fino allo stile del jazz, della samba e del tango saranno gli ingredienti dell’evento del Festival Music & Wine 2019 che si terrà sabato 10 agosto alle 21,30 alla chiesa parrocchiale di Vallerona, frazione del Comune di Roccalbegna. Ne sarà protagonista l’Armonie Guitar Trio con il flauto di Palma di Gaetano, il clarinetto di Giordano Muolo e la chitarra di Vincenzo Zecca che porterà nell’antica chiesa romanica di Vallerona anche il sapore del mare e della terra del Salento, dal quale i musicisti provengono. LINK

ROCCASTRADA – E’ un luogo fiabesco, Montemassi, frazione del Comune di Roccastrada. E come in ogni favola c’è una colonna sonora: quella di altissimo livello che si potrà udire nella notte di San Lorenzo sotto l’antico castello. “Lirica sotto il castello” è alla sua seconda edizione e vedrà protagonisti, presentati da Giulio Santi, la soprano Simona Parra, il tenore Simone Mugnaini, la mezzosoprano Catia Pizzi, accompagnati al pianoforte da Ettore Candela. Appuntamento sabato 10 agosto alle 21. LINK

SANTA FIORA – Al via il ciclo di incontri promossi dal Comune di Santa Fiora dal titolo “La piazza letteraria”: primo appuntamento sabato 10 agosto, alle 18, in piazza Garibaldi, con la presentazione del libro “Gli Sforza e gli ebrei a Santa Fiora, dal XV agli inizi del XIX secolo”, scritto da Carla Benocci. LINK

“Io sto con Mimmo Lucano. Per l’accoglienza e la solidarietà” è il titolo degli appuntamenti voluti dal laboratorio Left Grosseto. Due giorni, sabato 10 e domenica 11 agosto, tra incontri, musica, spettacoli e piatti e vini tipici. Il programma a questo LINK.

SCANSANO – Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

SCARLINO – Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Sabato 10 agosto, Nick The Nightfly sarà in concerto al Castello di Scarlino alle 21.30. LINK

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK

DOMENICA 11 AGOSTO

ARCIDOSSO – Salaiola, frazione del comune di Arcidosso, è il primo borgo naturalistico d’Italia: il piccolo agglomerato di case abbracciato dai castagneti è l’immagine stessa del paese delle fiabe, dove gli abitanti vivono in armonia con la natura. In questo ambiente incontaminato ConfGuide Confcommercio Grosseto propone, per domenica 11 agosto alle ore 9,30, una passeggiata con la partecipazione di un esperto botanico che insegnerà a riconosce le principali specie vegetali, in particolare quelle edibili. LINK

A Salaiola, domenica 11 agosto, c’è la XVI edizione della Festa della Luna. Dalle 10 alle 24 la frazione di Arcidosso ospiterà conferenze, laboratori e spettacoli per grandi e piccini, nonchè aree relax dove sarà possibile fare trattamenti benessere. Alle 21.15 Rituale della luna, “Invocazione alla Luna Piena in arrivo” a cura di Donatella Dori. Alle 21.30 Concerto sotto la luna con l’Orchestra Matterella. Punto ristoro al coperto sia a pranzo che a cena. Previsti piatti veg.

CAMPAGNATICO – Domenica 11 agosto la storica Villa Bellaria (339.1113433) di Campagnatico aprirà al pubblico i suoi meravigliosi giardini all’italiana con l’attesissimo concerto jazz del Trio Di Fulvio con la splendida voce di Alessia Martegiani, la chitarra e gli arrangiamenti del grande Maurizio Di Fulvio e il contrabbasso virtuoso di Ivano Sabatini con lo spettacolo “Da Napoli a Copacabana”. La cena che seguirà sarà come di consueto dedicata alla prelibata carne di “cinta senese” e alle bistecche, proposte in varie declinazioni da Antichi Gusti di Maremma. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. Il pubblico potrà ammirare, per la prima volta, due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. Le opere saranno esposte a Palazzo Centurioni dalle 18 alle 23 nei giorni 10 e 11 agosto e, successivamente, a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi dal 13 agosto al 7 settembre. LINK

Domenica 11 alle 21:30 al piazzale Maristella di Castiglione della Pescaia sarà presentato il libro di Carlo Legaluppi dal titolo: “La nuova inquisizione – Redde Rationem”. LINK

Domenica 11 agosto Vetulonia ospiterà il secondo appuntamento nell’arco di pochi giorni nel territorio comunale del Grey Cat Festival. In piazza Vetluna, alle 21:30, ingresso gratuito si esibiranno Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, un duo dalla forte intesa musicale testimoniata da anni di collaborazioni, che presenteranno un concerto dalla grande complicità esecutiva. LINK

Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, con il Patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

CIVITELLA PAGANICO – Domenica 11 agosto a Paganico (Civitella Paganico), in piazza del Leccio, proiezione del film “Made in Italy” di Luciano Ligabue (ore 21).

FOLLONICA – L’estate non è estate senza un grande Beach party. Subway Club dà l’appuntamento a domenica 11 e lunedì 12 agosto alla spiaggia Ex Tony’s per due serate di musica e divertimento. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GAVORRANO – Appuntamento domenica 11 agosto al Teatro delle Rocce con “Calici sotto le stelle”, l’evento organizzato da Comune di Gavorrano e Nuova associazione Pro loco Gavorranese, che mette al centro le eccellenze enogastronomiche del territorio e in particolare il vino. Durante la serata sarà possibile degustare vini, piatti e prodotti tipici di Gavorrano e delle Colline Metallifere. Sul palcoscenico del teatro saliranno “La settima onda” e la “Zastava Orkestar”. Appuntamento a partire dalle 19 al Teatro delle Rocce di Gavorrano. LINK

GROSSETO – Musica e ballo in piazza per proseguire le festività laurenziane e animare il centro storico cittadino. Domenica 11 agosto è in programma il concerto dei “Killer Queen”. La cover band si esibirà in piazza Dante alle 22 con un tributo al leggendario gruppo rock. L’ingresso è libero. LINK

All’Aurelia Antica Multisala sono otto i film in programmazione dall’8 al 14 agosto. A questo LINK tutti gli orari degli spettacoli.

Si apre un nuovo fine settimana di spettacoli al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, con gli appuntamenti de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età nel mese di agosto con serate #family,#dance #livemusic. Il programma delle serate a questo LINK.

ISOLA DEL GIGLIO – L’Isola del Giglio, uno dei gioielli più splendenti della Maremma, torna ad ospitare il festival più atteso dell’estate, “Il Giglio è lirica festival” arriva alla sua decima edizione, grazie all’amore per la musica nutrito dall’Associazione Culturale “l’Arte in scena” Laboratorio Lirico e alla dedizione del direttore artistico Gianni Mongiardino. Il programma a questo LINK.

MAGLIANO IN TOSCANA – Domenica 11 agosto alle 21, nella Chiesa della Santissima Annunziata, andrà in scena un altro concerto di un’eccellenza locale, i Madrigalisti, diretti da Walter Mazzilli. LINK

Se vi trovate all’Argentario domenica 11 agosto, a partire dalle 22, non perdete l’occasione di osservare la volta celeste nella spettacolare cornice del Forte Stella a Porto Ercole (Monte Argentario). Miti e leggende locali accompagneranno l’osservazione al telescopio del cielo d’agosto, assistita dai volontari ed esperti di Amsa (Associazione maremmana studi astronomici). Sarannoben visibili, oltre alla Luna, Saturno e Giove. LINK

MANCIANO – Una voce (Lorenza Baudo), un pianoforte (Raffaele Pallozzi), un contrabbasso (Rossano Gasperini) e una batteria (Luciano Mallucchi) dialogano, giocando e in ascolto, per svelare i multiformi paesaggi sonori che la musica jazz e l’improvvisazione riescono a creare. Accade domenica 11 agosto, alle 21.30 in piazza dalla Chiesa a Poggio Murella (Manciano), per la prima serata della Festa della musica, organizzata dalla Società filarmonica Pietro Mascagni. LINK

MASSA MARITTIMA – Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, s’incontrano nella mostra “Nostos”. Il ritorno a casa dopo un viaggio è il filo conduttore di un allestimento che si rifà ai miti dell’antica Grecia, rivisitati attraverso affascinanti linguaggi contemporanei che interagiscono mirabilmente tra loro. La mostra sarà visitabile da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con orario 18-20 e 21-23. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – Unicolor, mostra fotografica di Valerio Ventura. Dal 4 al 17 Agosto 2019 a Forte Stella, Porto Ercole (Monte Argentario). LINK

ORBETELLO – Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Domenica 11 agosto, alle 15.10 prenderà il via la 13esima staffetta “Tra cielo e terra” con partenza da Sovana, per poi passare per Sorano, San Quirico, Latera, e arrivare a Pitigliano, in piazza Petruccioli. Alle 17 si terrà la santa messa in memoria dei ragazzi del cielo e alle 18.20 partirà la settima ministaffetta “Tra cielo e terra” per le vie di Pitigliano. La festa proseguirà alle 20 con la cena in piazza e alle 21.15 con lo spettacolo “Giosy Cento & Choir in concerto – 50esimo anno di sacerdozio”. Tutte le informazioni a questo LINK.

ROCCALBEGNA – Tutte le domeniche, dalle 10, il Wwf organizza passeggiata nella splendida Oasi Bosco Rocconi, situata nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, in una delle zone più incontaminate e suggestive della Maremma, l’Alta Valle dell’Albegna. LINK

SANTA FIORA – Altro appuntamento con “La piazza letteraria” di Santa Fiora: domenica 11 agosto, alle 18, presentazione del libro “Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il borgo nuovo di Santa Maria a cavallo delle peste del 1348″ di Gabriella Piccinni. Intervengono l’autrice, il sindaco Federico Balocchi, Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla Cultura, Giacomo Todeschini, professore ordinario di storia medievale dell’Università di Trieste. LINK

“Io sto con Mimmo Lucano. Per l’accoglienza e la solidarietà” è il titolo degli appuntamenti voluti dal laboratorio Left Grosseto. Due giorni, sabato 10 e domenica 11 agosto, tra incontri, musica, spettacoli e piatti e vini tipici. Il programma a questo LINK.

Santa Fiora torna indietro nel tempo: domenica 11 agosto, a partire dalle ore 19, in piazza del Suffragio, si terrà una tipica cena medievale con un intero menù dedicato alla tradizione enogastronomica degli Sforza. LINK

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK