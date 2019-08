Torna “Calici di stelle”: appuntamento a Massa Marittima nella notte più magica dell’anno

MASSA MARITTIMA – “Calici di stelle” torna a Massa Marittima con l’edizione numero 22. La festa del gusto organizzata dall’associazione Strada del vino e dei sapori Monteregio è ormai una tradizione dell’estate e propone una formula vincente e un programma ormai collaudato da anni di successi, con la novità d’eccellenza rappresentata dal cooking show dello chef aretino Shady Hasbun.

L’appuntamento è per la serata di sabato 10 agosto, dalle 20 fino a mezzanotte. Come sempre, la grande qualità delle degustazioni enologiche sarà il fiore all’occhiello e protagonista principale della rassegna. Saranno presenti con le loro etichette (in tutto un centinaio) queste aziende: la cantina I vini di Maremma, podere Cigli, azienda agricola Valentini, tenuta la Badiola – l’Andana, Rosae Maris, azienda agricola La pace, Rigoloccio, Cacciagrande, Morisfarms, Le sedici, podere Riparbella, La cura, Campo Bargello, Rocca di Frassinello, Frantoio San Luigi, Conti di San Bonifacio, Frantoio Zanaboni, tenuta del Fontino, I campetti, La Pierotta. Gli stand saranno allestiti in un percorso del gusto tutto da vivere, nel cuore di Massa Marittima.

Saranno due i punti dove sarà possibile munirsi dei calici per poi cominciare il proprio tour enogastronomico visitando gli stand delle aziende: in piazza Garibaldi e lungo corso Diaz. E per gli amanti dell’eccellenza assoluta sarà possibile anche vivere l’esperienza Top wine: al Palazzo dell’Abbondanza, richiedendo un pass esclusivo a pagamento nelle varie postazioni, si potrà degustare tutti i vini top Monteregio, con una selezione delle migliori produzioni delle etichette presenti, insieme con una serie di assaggi dei prodotti del caseificio e salumificio Ranieri. Tra le conferme, anche quest’anno la filiera D.r.a.g.o., l’associazione che riunisce aziende specializzate in prodotti agroalimentari legati al grano, sarà presente con uno stand di degustazione.

E tra le novità, per la prima volta “Calici di stelle” ospita il celebre e creativo chef di origini italo-palestinesi Shady Hasbun, nuovo volto televisivo nazionale, che intratterrà il pubblico con un cooking show incentrato sui prodotti tipici del territorio, per un appuntamento dal sapore spettacolare. Come sempre, poi, la musica itinerante della Fantomatik Orchestra accompagnerà il pubblico, così come Andrea Sax che si esibirà alla Torre del Candeliere.

Questi i prezzi: con 20 euro sarà possibile degustare l’offerta prevista dal programma Top wine, compreso lo show con lo chef Hasbun. Mentre con 10 euro, insieme con il calice, saranno consegnati sei tagliandi per i vini in degustazione di altrettante aziende, esclusa l’offerta Top wine. I calici a disposizione dei visitatori saranno rigorosamente di vetro e non plastica: anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha garantito una deroga speciale alla disposizione vigente per garantire un’esperienza ottimale agli appassionati. Anche il cibo avrà la sua parte, con le specialità gastronomiche locali che saranno a disposizione in piazza Garibaldi, dove sarà allestita una postazione Slow Food.

Appuntamento a sabato 10 agosto: torna “Calici di stelle” e come sempre sarà una notte dove il gusto e i sapori del territorio saranno grandi protagonisti.