Successo per gli eventi di Fontermosa che aspetta le terme. Albergo e ristorante in piena attività

FONTERMOSA – Fontermosa rinnovata festeggia la prima estate della gestione Coppola con la piena attività del ristorante e dell’albergo. Per la presentazione della nuova struttura sono state ospitate più di 500 persone, con un grande buffet e lo spettacolo della Compagnia dei Folli che ha acceso e fatto volteggiare sulla piscina una luna bianca in ricordo dei 50 anni dall’allunaggio. In un’atmosfera suggestiva, gli ospiti sono stati accompagnati nella splendida pineta dell’Osa di Fontermosa dove campeggia la piscina completamente ristrutturata. Prima aperitivo, poi buffet e infine l’onirico spettacolo della Compagnia dei Folli che hanno immaginato un nuovo viaggio verso la luna con l’incontro con strani personaggi che animano i sogni e l’immaginazione dell’essere umano: creature luminose, danzatrici volanti e sfere illuminate. Tra i presenti: imprenditori, associazioni di categoria, professionisti e poi il Senatore Roberto Berardi, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, il vicesindaco Chiara Piccini, l’assessore Maddalena Ottali, poi wedding planner e tanti rappresentanti del mondo maremmano.

“Quello che volevamo trasmettere è la nostra volontà di aprirci al territorio e di dialogare con la Maremma – dice Carmen Coppola – e infatti stiamo lavorando senza sosta per continuare a creare eventi che possano arricchire l’offerta turistica. Il nostro albergo e il ristorante Fonte degli Aromi sono sempre aperti 12 mesi all’anno e guardiamo al turismo congressuale, agli eventi e alle cerimonie per destagionalizzare la nostra offerta. E ovviamente siamo in attesa delle terme. Noi siamo pronti!”

Nei punti strategici del resort sono state inserite figure professionali, conosciute e di fiducia: Vittorio Copponi responsabile dell’hotel, Paolo Fantoni responsabile del ristorante e Stiven Toro, chef del Jackie O’ di Roma, che è arrivato al Fonte degli Aromi per avviare il lavoro in cucina.

“Una grande squadra – conclude Carmen Coppola – che in Maremma vuole portare un nuovo metodo di accoglienza basato sull’eccellenza dei servizi in un ambiente unico e meraviglioso”.