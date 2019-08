SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha concluso i lavori alla Rocca Pisana: i danni provocati da un fulmine durante il temporale di fine luglio sono stati sistemati. Il Castello di Scarlino è quindi di nuovo a disposizione per gli spettacoli del Cartellone estivo scarlinese.

Sabato 10 agosto la Rocca ospiterà il concerto del Grey Cat Festival: sul palco alle 21.30 ci sarà Nick The Nightfly, artista poliedrico, noto per il programma “Monte Carlo Night”. Dalle 20.30 il pubblico potrà partecipare a una visita guidata per scoprire le bellezze del monumento scarlinese.

«Siamo riusciti a concludere i lavori di recupero al Castello – spiega l’assessore al Turismo di Scarlino, Silvia Travison –: in pochi giorni è stata messa in sicurezza l’area interessata dal crollo del muro perimetrale e sono stati riparati i danni all’impianto elettrico. L’uscita di sicurezza della Rocca è di nuovo percorribile – abbiamo installato una nuova pavimentazione in legno – e l’illuminazione da oggi, venerdì 9 agosto, è tornata completamente funzionante. I vari settori del Comune di Scarlino hanno operato in sinergia per poter garantire nuovamente la fruibilità della Rocca e permettere così, in piena stagione estiva, il regolare svolgimento del Cartellone estivo. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e da sabato 10 agosto la Rocca Pisana tornerà a essere protagonista dell’estate scarlinese».