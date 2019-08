Nuovo test per il Follonica Gavorrano: al Nicoletti arriva il Tuttocuoio

FOLLONICA – Prosegue la preparazione del Follonica Gavorrano che sabato alle 17, allo stadio Nicoletti di via Sanzio a Follonica, si confronta con il Tuttocuoio in un allenamento congiunto che conclude la serie di test contro formazioni di serie D.

Contro l’undici neroverde allenato da Nico Scardigli, i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli effettueranno il quinto esame precampionato, dopo aver battuto mercoledì pomeriggio il San Donato Tavarnelle. Gli avversari di sabato sono invece reduci da una sconfitta di misura (1-0, gol di Nieri) sul campo dell’Aglianese. Saranno novanta minuti sicuramente indicativi per lo staff tecnico rossoblù, che sta cercando di trovare le migliori soluzioni in vista del primo turno di Coppa Italia (previsto per il 25 agosto) e per l’inizio del campionato di serie D, previsto per il 1° settembre.

Per la gara contro il Tuttocuoio il Follonica Gavorrano potrà schierare tutto l’organico attualmente a disposizione.