La convocazione unica per gli insegnanti da oggi è realtà. Ecco come funziona

GROSSETO – La convocazione unica degli insegnanti è una realtà. Questa mattina presso l’ufficio scolastico provinciale di Grosseto le organizzazioni sindacali hanno incontrato i dirigenti scolastici e Monica Buonfiglio, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale.

Sino ad ora le nomine di seconda e terza fascia erano lasciate in mano alle singole segreterie che mandavano una mail ai docenti chiedendo la disponibilità per le supplenze annuali. Ovviamente non tutti gli insegnanti erano contattati da tutte le segreterie, questo significava che un supplente con più punti poteva finire in un posto meno buono rispetto ad un collega, solo perché il primo non era stato contattato dalla segreteria di quella scuola.

Un lavoro immane per le segreterie con la conseguenza che le cattedre restavano vuote spesso sino ad ottobre. «Da quest’anno il 15 settembre tutti gli insegnanti saranno nelle proprie classi – afferma Cristoforo Russo, segretario della Flc Cgil di Grosseto – questo significa un mese in più di stipendio per gli insegnanti e benefici per i ragazzi. Tutto sarà gestito da un software (il sistema è stato già sperimentato a Pisa), che metterà insieme le graduatorie. Riuniremo tutti i dirigenti scolastici che ci diranno i posti disponibili, incrocieremo le graduatorie per materia e l’insegnante potrà scegliere tra la propria materia e il sostegno».

Il 6 settembre si parte con il personale Ata, il 9 settembre con la secondaria di secondo grado, l’11 settembre con primaria e infanzia e personale educativo, e il 12 settembre con la secondaria di primo grado.

Il lavoro del personale di segreteria diminuirà notevolmente e non ci sarà rischio di errori, tanto che quasi tutti i dirigenti scolastici, in testa Roberto Mugnai, hanno aderito. Il protocollo è stato firmato questa mattina Cristoforo Russo e Valerio Entani per la Cgil, Alfonso Nocchi e Virginia Bevilotti per la Cisl, Simona Sciarra per la Uil, Giuseppe Follino e Sara Conte per i Cobas, Vincenzo Maiorana per lo Snals, Alessandro Cardarelli e Giulia Galli per la Gilda, Monica Buonfiglio per l’ufficio scolastico provinciale, Roberto Mugnai per i dirigenti scolastici e Alessandra Marrata del quinto circolo che coordinerà il sistema. Qualche perplessità è stata sollevata dai dirigenti scolastici degli istituti più periferici che temono di non riuscire a completare l’organico.

«Abbiamo deciso di introdurre anche a Grosseto la convocazione unica perchè ci permette di migliorare il servizio scolastico: viene assicurata la continuità didattica da settembre a giugno, forniamo gli istituti del necessario personale ATA fin dall’inizio dell’anno scolastico ed inoltre garantiamo trasparenza ed efficienza delle nomine. Per questo voglio ringraziare i sindacati confederali per il supporto che ci hanno fornito in questo lungo percorso» dichiara Roberto Mugnai, dirigente del Polo Liceale Aldi e segretario regionale di Dirigenti Scuola.

Un grande passo, anche di equità, quello fatto, e una soluzione che i docenti attendevano da tempo. E se questo problema sembra risolto, restano aperte, nella scuola, altre questioni: prima fra tutta la mancanza degli insegnanti abilitati da mettere in ruolo. «Le graduatorie sono esaurite, dal prossimo anno non avremo insegnanti di italiano o matematica da mettere in ruolo. E mancano oltre 300 insegnanti di sostegno». Un problema quello del sostegno che si pone ogni anno: le cattedre disponibili al ruolo sono una decina, ma i bambini sono ovviamente molti di più. Mancano 350 insegnanti, che però non ci sono. Non ci sono persone abilitate per fare questo lavoro».

Questi giorni sono importanti per chi lavora nella scuola anche perché è il momento in cui vengono assegnati i posti a ruolo; in allegato le tabelle con tutte le immissioni a ruolo per l’anno scolastico 2019-2020, del personale docente e ATA, per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Scuola secondaria