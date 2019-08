Inarrestabili Veterani: trionfo anche nel Mundialito over 35

GROSSETO – I Veterani Sportivi alzano al cielo l’ennesima coppa. La formazione di Petri ha vinto il Mundialito over 35 di calcio a 7 Csen superando 5-4 in finale il Ristorante Pizzeria La Macrilela. Gara spettacolare che, sul 4-4, è stata decisa da una rete bellissima di Savelli a cinque minuti dalla fine dell’incontro. Gara equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, con venti giocatori in campo che hanno disputato forse la miglior prestazione del torneo. I Veterani Sportivi hanno “goduto” delle prestazioni del tandem offensivo composto da Savelli e Spampani che sono andati in rete entrambi con una doppietta; di Bugelli l’altro gol.

Per La Macrilela invece, solita grande prestazione di Mauro, in rete due volte, e poi gol di Manzo e Tammaro. Sul 4-4 però Savelli ha deciso l’incontro prima dei tempi supplementari. A fine torneo le premiazioni. Capocannoniere è stato premiato Andrea Mauro (La Macrilela), con 18 reti; e miglior portiere con 14 gol subiti nel torneo Mirko Canu (La Macrilela). La coppa disciplina è andata al Bar Porta Vecchia.

VETERANI SPORTIVI: Carletti, Bugelli, Magaddino, Tinturini, Camilletti, Penco, Morini, Savelli, Spampani, Niccolai.

LA MACRILELA: Canu, Riso, Casolaro, Lopez, Mauro, Manzo, Cantagallo, Tammaro, Cozzolino, Basilicata.

Marcatori: 2 Spampani, 2 Savelli, Bugelli; 2 Mauro, Tammaro, Manzo.