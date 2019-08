Grifone e Follonica Gavorrano nello stesso girone: scongiurate le trasferte in Sardegna

GROSSETO – La Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato venerdì pomeriggio la composizione dei gironi del campionato di serie D 2019-2020. Nessuna sorpresa per il Follonica Gavorrano e per il Grifone, inseriti nel raggruppamento E con formazioni toscane, umbre e laziali.

Le altre squadre toscane (Prato, Lucchese, Ghivizzano, Real Querceta, Seravezza Pozzi) sono state invece inserite nel girone A, con compagini liguri, piemontesi e lombarde. Il Palermo è finito nel girone I. 166 le squadre al via divise come di consueto in nove gironi, dei quali il B e il C a venti squadre e gli altri nel classico format a diciotto.

«Siamo moderatamente soddisfatti – commenta il direttore generale azzurro Filippo Vetrini – Il girone mi sembra equilibrato. Non conosciamo alcune avversarie del Lazio, anche se Monterosi e Flaminia hanno allestito dei buoni organici. Una cosa la posso dire: il girone A, dove sono state inserite altre toscane, sulla carta sembra più difficile del nostro».

GIRONE E

Aglianese

Albalonga

Aquila Montevarchi

Bastia

Cannara

Città di Foligno

Flaminia

Follonica Gavorrano

Grassina

Us Grosseto

Monterosi

Pomezia

Ponsacco

San Donato Tavarnelle

Sangiovannese

Scandicci

Sporting Trestina

Tuttocuoio

La prima giornata del campionato di serie D è in programma domenica 1° settembre. I calendari verranno resi noti la prossima settimana.