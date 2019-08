Follonica Summer Festival: concerto gratuito de Le Vibrazioni e la FollSonica Big Night

FOLLONICA– Prosegue a ritmo incalzante l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival che dopo il grande successo di partecipazione registrato dai primi appuntamenti con UP&Down, il Premio Persefone, Fiorella Mannoia, Myss Keta & Ivreatronic e Antonello Venditti, sabato 10 agosto ospiterà a partire dalle 18 una vera e propria maratona musicale da non perdere.

Si comincerà come detto nel tardo pomeriggio con il Parco Centrale – Arena Spettacoli che come ormai da consuetudine aprirà i propri cancelli in modo totalmente gratuito per dare spazio all’anima rock del territorio della provincia di Grosseto con la FollSonica Big Night.

Dalle 18 sarà possibile visitare la mostra collettiva “Rock your art” coordinata da Manga Lab e Coffee&Bacon. Gli artisti che esporranno sono: Irene Lorenzi, Lucia Masini, Donatella Bellaveglia, Francesca Montalti, Silvia Manganelli, Silvia Petri, Sofia Innocenti, Eva Linari, Elisabetta Bottari, Nelli Sarkisyan, Ettore Pallozzi, Arianna Pallozzi, Elias Bianchi, Luca Fiorenzani, Irene Damiani e Niccolò Cuccia.

Inoltre non mancherà un laboratorio di musica e letture per bambini, dal titolo “We will read you” in collaborazione con AltriMondi, centro culturale polifunzionale nato dall’esperienza di Ouverture Edizioni e con il team creativo di Letti al mare. Valentina Spanu, Dario Canal e Michela Massellucci faranno divertire bambini di ogni età con giochi

e una piccola maratona di ludo-letture.

A seguire, dalle 19, spazio alla musica dal vivo con la performance di Spazio Arte Kidz, ovvero gli allievi dei corsi di musica di AltriMondi che proporranno i brani originali di Lorenzo Peggi e le più conosciute cover rock. Sul palco Pietro Bernardi e Jacopo Esposito (batteria), Mattia Carboni (basso), Ludovico Batistini (pianoforte), Ester Ciullini, Paolo Maestrini, Lorenzo Peggi, Stefano Meciani, Giulio Passarini, Riccardo Bracci, Attilio Tardani, Filippo Marchionni (chitarra elettrica), Bianca Di Massa, Carlotta Franchi e Alice Fioretti (voce).

A seguire, dalle 20, il concerto della band elettro-pop e alternative La Luna composta da Luna Topi (voce, chitarra), Alessio “Trauma” Dell’Esto (basso), Gabriele Bazzechi (batteria) e Filippo Scandroglio (chitarra).

Un ricchissimo preludio che accompagnerà il pubblico ad uno degli appuntamenti clou del Follonica Summer Festival 2019, ovvero il concerto de Le Vibrazioni con opening di Tricarico, che sarà gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

Le Vibrazioni, guidate dell’ecclettico frontman Francesco Sarcina, sono un’icona della musica italiana: nati nel lontano 1999, sono l’incontro tra il rock e gli anni Settanta, uniti e rimescolati da quattro amici grazie ad un inconfondibile sound melodico che da quattro lustri caratterizza tutta la loro produzione discografica. Il singolo Dedicato a te del 2003 li ha portati alla ribalta e nel cuore degli italiani, seguito dallo straordinario successo del loro primo album, intitolato Le Vibrazioni, le cui vendite hanno superato le 300mila copie. Poi nella carriera della band c’è stata una lunga pausa, durata

cinque anni e terminata nel 2017 con la reunion della formazione originale del gruppo: Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Alessandro Deidda alla batteria, Stefano Verdieri alla chitarra e alla tastiera e Marco Castellani al basso.

Dunque uno straordinario regalo che l’agenzia Non c’è Problema ha voluto fare alla città di Follonica per celebrare una terza edizione esplosiva e ricca di divertimento per tutti i gusti.

www.follonicasummerfestival.it

info@follonicasummerfestival.it

393.90.72.099