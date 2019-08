Festambiente è buon cibo: ecco dove mangiare e gustare prodotti tipici e eccellenze del territorio

RISPESCIA – A Festambiente un padiglione dedicato all’agro-ecologia in cui si possono effettuare degustazioni, talk, show cooking, presentazioni di libri e prodotti enogastronomici. Un luogo suggestivo in cui visitare il Belpaese attraverso le eccellenze e le peculiarità del suo comparto agroalimentare, enogastronomico e della superba e gustosissima cucina italiana.

All’interno dell’area verranno presentate le progettualità più innovative realizzate all’interno del panorama agroalimentare con una specifica attenzione alla sostenibilità e all’abbattimento degli input chimici, idrici ed energetici. Il padiglione dell’agro-ecologia è un’area dove si possono ricevere tutte le informazioni riguardanti la sana alimentazione ed la valorizzazione dell’intera filiera alimentare dal campo alla tavola.

All’interno di Festambiente, inoltre, vengono utilizzati prodotti biologici e di filiera corta per i diversi punti ristoro, unendo la cultura del cibo alla salubrità dei prodotti. Dal ristorante vegetariano, con i piatti preparati dallo chef Giuseppe Capano, al ristorante Peccati di Gola, immerso nell’uliveto, passando dalla Couscousseria, dove si possono trovare i tipici piatti mediterranei e fresche insalate, fino a Il Maremmano, dove gustare un hamburger di vacca maremmana.

“Quello dell’agro-ecologia – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore del festival – rappresenta un punto di riferimento molto importante per la nostra manifestazione. Ancora una volta, l’agricoltura bio e la sana alimentazione tornano ad essere protagoniste del festival nazionale di Legambiente. Dimostrando, infatti, che per salvare il clima è fondamentale passare anche attraverso nuovi modelli di sviluppo economico. L’agricoltura è uno dei comparti che deve riuscire a trainare il cambiamento e per farlo servono sinergie tra ogni comparto in modo tale da riuscire ad imprimere una vera svolta. Di questo e molto altro parleremo a Festambiente dal prossimo mercoledì.

L’appuntamento con Festambiente è dal 14 al 18 agosto a Rispescia (Grosseto). Per info e programma completo: www.festambiente.it.