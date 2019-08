FOLLONICA – Profumi contraffatti, Dior, Gucci, Hugo Boss, Chanel, ma anche oltre 450 pezzi di ogni genere. La Polizia municipale di Follonica prosegue la sua opera costante contro l’abusivismo. Ieri altri due sequestri, uno nel pomeriggio, a Pratoranieri, un sequestro amministrativo (ossia di un venditore senza licenza, ma che non vende merce contraffatta). 450 pezzi, zainetti e bustine perlopiù.

Il secondo sequestro gli uomini del comandante Luciano Bartoli l’hanno fatto di sera, alle 23.30, dopo i controlli nell’area del Summer festival gli agenti hanno proseguito verso viale Italia. Qui hanno trovato uno straniero che vendeva profumi contraffatti. Prima l’uomo è apparso tranquillo, poi alla richiesta di documenti ha dato in escandescenze e ha cercato di strappar via il borsone della merce dalla mani degli agenti. In loro soccorso sono giunti anche due ragazzi, due turisti, che hanno aiutato gli agenti. E il venditore è fuggito.