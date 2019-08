Conad Grosseto consegna il kit di stoviglie bio agli stabilimenti balneari

MARINA DI GROSSETO – Piatti, bicchieri, cannucce e posate bio, realizzate in materiale riciclabile, saranno fornite gratuitamente da Conad Grosseto agli stabilimenti balneari che hanno aderito al progetto plastic free, avviato dal Comune capoluogo con l’associazione Balneari di Marina di Grosseto, per sensibilizzare gli operatori sull’importanza di eliminare la plastica (Nella foto di gruppo in allegato da sinistra: Mirko Malentacchi, Bagno La Rotonda; Simone Guerrini, Bagno Moby Dick; Alessio degli Innocenti di Conad Grosseto; e Alessandro Beri, proprietario Bagno Nettuno e presidente Associazioni Balneari di Marina di Grosseto).

Il primo kit di stoviglie biodegradabili è stato simbolicamente consegnato, questa mattina, al Bagno Nettuno di Marina di Grosseto, da Alessio degli Innocenti socio di Clodia Commerciale, proprietaria dei negozi Conad Grosseto, alla presenza di Alessandro Beri, proprietario del bagnetto Nettuno e presidente dell’associazione Balneari di Marina di Grosseto; Simone Guerrini, del Bagno Moby Dick e Mirko Malentacchi del bagno La Rotonda. In tutto sono 18 gli stabilimenti balneari che hanno aderito al progetto e che potranno ritirare a Conad la fornitura di stoviglie bio.

Conad Grosseto, inoltre, garantirà un altro aspetto importante: i balneari potranno portare le loro rimanenze in plastica al superstore Conad Aurelia Antica di Grosseto, che si occuperà dello smaltimento.

“I supermercati hanno il dovere di accompagnare e sostenere l’impegno di Istituzioni, operatori economici e cittadini per arrivare a eliminare la plastica – commenta Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – l’ambiente va tutelato ed è importante agire in fretta. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere con un investimento di 10mila euro l’iniziativa del Comune di Grosseto e dell’associazione Balneari”.

“Ringraziamo il Conad di Grosseto per questa importante azione rivolta agli stabilimenti balneari- commenta Alessandro Beri, presidente dell’associazione Balneari di Marina di Grosseto – la tematica ambientale e in particolare la tutela del mare sono aspetti che ci stanno particolarmente a cuore, perché dalla loro salvaguardia dipende anche il nostro lavoro. Ben vengano quindi queste iniziative di sensibilizzazione che richiamano l’attenzione sui comportamenti da tenere per assicurare alle nuove generazioni un futuro migliore.”

“La nostra azione sulle politiche ambientali – afferma Simona Petrucci, assessore comunale all’Ambiente – non conosce sosta e laddove possibile cerchiamo di recepire in tempo reale le normative sul tema, anticipandole con attività di sensibilizzazione. In particolare rispetto ai nuovi dettami europei sul plastic free ci stiamo muovendo per predisporre un’ordinanza che sarà in vigore dall’estate 2020 con un anno di anticipo. E a seguito di una serie di incontri e confronti con i soggetti più direttamente interessati stiamo cercando di arrivare al recepimento delle nuove regole con la giusta gradualità e con il minimo disagio possibile. Per questo gli stabilimenti che vorranno dare un chiaro segnale saranno meritevoli di una attenzione in più e grazie alla collaborazione tra Comune e Conad potranno sostituire gratuitamente parte del materiale di plastica come piattini, posate e bicchierini con altro materiale biocompostabile. Il Comune dal canto sta promuovendo laboratori, eventi di formazione e informazione, sul litorale, per sensibilizzare adulti e bambini al riciclo, all’utilizzo di materiale biocompostabile e al rispetto dell’ambiente in ogni sua forma”.

Ecco gli stabilimenti balneari coinvolti:

1 Bagno Ricci di mare

2 Bagno Moderno

3 Fiumara Beach

4 Tre Stelle

5 Petite Europe

6 La Rotonda

7 Moby Dick

8 Nettuno

9 Rosmarina

10 Capri

11 Kursaal

12 Oscar

13 Bertini

14 Lido

15 Raffaello

16 Oasi Le Capanne Principina

17 Grifomare

18 Gabry