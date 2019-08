Chelliana, cambio l’orario di apertura: Ecco quando sarà aperta in estate

GROSSETO – La biblioteca comunale Chelliana, nel Palazzo Mensini in via Mazzini, sarà

aperta per tutto il mese con il seguente orario: il lunedì dalle 16.30 alle 22, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 22, mentre il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

La biblioteca rimane chiusa la domenica e i festivi.

Dal 2 settembre l’orario sarà il seguente: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, mentre il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Le due sedi decentrate della biblioteca, una al Maremà e l’altra all’ospedale Misericordia, saranno chiuse da lunedì 12 a venerdì 30 agosto e riapriranno da lunedì 2 settembre con i consueti orari: la BiblioCoop nello spazio soci Coop, al centro commerciale Maremà, il lunedì dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 16 alle 19, mentre DoctorLibro all’ospedale Misericordia dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13. Info:www.bibliotechedimaremma.it/library/Chelliana/