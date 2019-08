FOLLONICA – «Vogliamo far vivere Follonica tutto l’anno» così il sindaco della città del Golfo, Andrea Benini, presenta il festival delle Mongolfiere. «Un evento che a dicembre ci darà la possibilità, magica e suggestiva, di alzarci in volo libero sul Golfo».

«Presentare questa iniziativa nel pieno di agosto dimostra il nostro impegno per la crescita della città. Rientra infatti nella strategia – accanto ai grandi eventi sportivi e culturali – di far vivere Follonica tutto l’anno, puntando sulla qualità e la bellezza. E lavorando sulla progettualità, anche a lungo periodo, e non sull’improvvisazione, perché solo così possiamo crescere negli anni, rendendo Follonica protagonista non solo degli eventi estivi ma di quelli promossi in tutto l’anno. Grazie a Ecista per averci coinvolto in questo progetto» (foto Giorgio Paggetti).