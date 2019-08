GAVORRANO – “Biondo, Biondoooo lo sai di chi sei figlio tu…” con una delle più celebri e riconoscibili frasi del film di Sergio Leone “Il buono il brutto e il cattivo” si è aperto il concerto “The Legend of Morricone” basato sulle più celebri colonne sonore del grande compositore italiano. Un tributo che il Teatro delle Rocce ha voluto fare al cinema italiano grazie alla straordinaria bravura della Ensamble synphony orchestra.

Ogni brano musicale è stato introdotto da un breve monologo recitato dall’attore Matteo Taranto. E così hanno rivissuto per una sera Tuco e Noodles di “C’era una volta in america”, ma anche Claudia Cardinale-Jill McBain di “C’era una volta il west”. Un concerto da tutto esaurito quello di ieri sera al Teatro delle Rocce, anche grazie alla bravura degli interpreti: sul palco si sono alternati solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del maestro Ferdinando Vietti e la tromba del maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, che ha fatto rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che ha eseguito il concerto interrotto per violino da “Canone Inverso”. Al piano il direttore Giacomo Lopriero.