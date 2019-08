Manutenzione delle strade: «Lavori per 165mila euro. Quattro interventi nei prossimi mesi»

GROSSETO – Sono 4 gli interventi di manutenzione stradale programmati per i prossimi mesi. Per un importo complessivo di 165mila euro, i lavori consisteranno nel rifacimento del manto su importanti arterie cittadine.

“Continua convintamente il nostro impegno per la messa in sicurezza delle strade cittadine – spiegano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore ai Lavori pubblici –. La mole degli interventi era enorme e questo Comune, pur nelle penuria drammatica di risorse in cui versa la pubblica amministrazione, è riuscito a mettere a sistema una serie importante di opere in città e nelle frazioni. In campagna elettorale avevamo annunciato con vigore che la situazione di forte degrado che caratterizzava gran parte delle vie cittadine non era certamente tollerabile: per questo, appena insediati, abbiamo varato immediatamente il piano buche ed il piano tombini. Poi, mappando le criticità abbiamo iniziato ad intervenire sul manto stradale. Continueremo costantemente anche nei prossimi due anni del nostro mandato”.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno via Paolini ed il tratto di viale Europa compreso tra le rotatorie di via Andorra e via Monte Rosa per 28mila euro. In via Unione Sovietica i lavori ammonteranno a 52mila euro. Il rifacimento del manto in via Mozambico, invece, avrà un costo di 33mila euro. Infine, sono stati stanziati altri 52mila euro per l’asfaltatura di via Inghilterra.