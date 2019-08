Lascia le pentole sul fornello e la casa rischia di andare a fuoco

PORTO SANTO STEFANO – Sventato un incendio in un appartamento in via Forte San Filippo a Porto Santo Stefano, nel Comune di Monte Argentario, dove erano state lasciate alcune pentole sul fuoco della cucina.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello è intervenuta, indossati gli auto protettori, è entrata appena in tempo nell’appartamento invaso dal fumo per scongiurare che l’incendio si propagasse all’interno dell’appartamento.