L’Ajax vince la Champions League di Follonica: giocatori premiati con un viaggio

FOLLONICA – Va all’Ajax di Biagioni la Champions League dell’estate follonichese, evento organizzato dalla Uisp con il benestare dell’Us Gavorrano Follonica, che ha messo in palio per la squadra vincente un viaggio in una capitale europea per tutti i componenti della rosa. I lancieri piegano ai calci di rigore il Borussia Dortmund di Fallani grazie alle parate del portiere Garofalo, che tiene in corsa i suoi nei regolamentari con un paio di interventi superlativi. Bene anche il collega Allegro dall’altra parte, in una sfida che ha vissuto del botta e risposta tra Bicocchi e Bifolco.

In Europa League, invece, larga affermazione per il Galatasaray, con Ricchio e Bonelli scatenati nel 10 a 4 sul Liverpool. I turchi vincono il premio di miglior portiere con Luigi Zaccariello, mentre il capocannoniere di tutte le manifestazione è Mirko Ricci del Borussia Dortmund-Fc Labriola 1931.

CALCIOO A 7 FOLLONICA (FINALI)

CHAMPIONS LEAGUE

BORUSSIA DORTMUND – AJAX 4 – 5 d.c.r.

BORUSSIA DORTMUND: Allegro, Liberali, M. Ricci, Massieri, Tistarelli, Catella, Germinario, Bicocchi, Iacobucci.

AJAX: Garofalo, E. Biagioni, S. Biagioni, M. Borelli, Di Dato, Uliano, Havrlylyuk, Bifolco, Gueye, Asile. All. C. Borelli, dir. Riccardi.

ARBITRO: Gianluca Piola.

RETI: Bicocchi, Bifolco.

NOTE: ammoniti Massieri, E. Biagioni, S. Biagioni e Garofalo.

EUROPA LEAGUE

LIVERPOOL – GALATASARAY 4 – 10

LIVERPOOL: Frigillito, Pazzagli, S. Caratelli, Grassi, Valentino, Rattu, Suicher, L. Caratelli, Scorretti.

GALATASARAY: L. Zaccariello, Cipriani, Oliviero, Telesio, Ferrari, Manini, Batistoni, Ricchio, Bonelli.

ARBITRO: Gianluca Piola.

RETI: Ricchio (4), Bonelli (3), Batistoni (2), Oliviero, Grassi (2), S. Caratelli, L. Caratelli.

NOTE: ammoniti Manini e L. Caratelli.