La sua anima è invincibile: un anno fa se ne andava Furio Benelli. I colleghi gli dedicano una targa

SCARLINO – “La sua è un’anima invincibile” è la frase scritta sulla targa commemorativa in ricordo di Furio Benelli, sindacalista, ex consigliere comunale di Gavorrano, maestro di judo, fondatore e anima della Nippon Budo Gavorrano, scomparso prematuramente lo scorso anno.

Si è tenuta ieri, 7 agosto, il giorno del primo anniversario della sua morte, una cerimonia tra poche persone; gli amici più stretti e i suoi compagni di lavoro, proprio alla torre di controllo della Marina di Scarlino, dove ha lavorato per tutta la vita e da dove ha combattuto tantissime battaglie per i diritti dei lavoratori del porto.

Sono stati proprio loro, i suoi colleghi di lavoro, a fare stampare la targa che è stata affissa all’ingresso della torre.

La celebrazione è stata aperta a pochi intimi tra i quali il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, l’ex sindaco di Scarlino, Marcello Stella, il segretario della Cgil, Claudio Renzetti e i compagni del sindacato che hanno combattuto con lui la guerra ai licenziamenti prima che Benelli si ammalasse, una battaglia che durava ormai da tempo, i colleghi di lavoro che considerava fratelli e la moglie Daniela insieme al capo degli ormeggiatori. Tra la commozione di tutti, amici di una vita e i suoi figli Luigi e Davide, è stata scoperta la targa in sua memoria.

Grande è stata la commozione, ma nonostante la triste giornata, si sono susseguiti anche momenti di sorrisi nel ricordare Furio, la sua gentilezza, la sua intelligenza, la sua ironia e qualcuno ha ricordato aneddoti ed espressioni tipiche del maestro di judo. La cerimonia è stata introdotta dal commovente discorso scritto dagli ormeggiatori, i suoi compagni di una vita, che non hanno potuto nascondere le lacrime nel ricordarlo.

Anche il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, uno degli amici più stretti di Furio Benelli da sempre lo ha ricordato ieri sul suo profilo facebook. «Per me – scrive – era un fratello maggiore, e nella tragedia, ringrazio di essere riuscito a passare alcuni ultimi momenti con lui. L’amministrazione comunale di Gavorrano sta predisponendo una delibera ad hoc per accogliere la richiesta della Nippon Budo Gavorrano, per l’organizzazione di un evento in sua memoria da programmare per giugno 2020, anno olimpico, così da continuare a diffondere il suo messaggio di sport».